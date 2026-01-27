Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

Кристен Стюарт может переехать в Европу.

Кристен Стюарт покинет США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кристен Стюарт готовится уехать из США

Где будет жить Кристен Стюарт

Известная актриса и звезда саги "Сумерки" Кристен Стюарт может покинуть Америку из-за политики Дональда Трампа. Об этом звезда сообщила в интервью The Times.

Актриса утверждает, что не обладает в Голливуде полной творческой свободой для того, чтобы развивать режиссерскую карьеру. Стюарт положила глаз на Европу, где может спокойно снимать фильмы и реализоваться как творец. Ранее звезда уже сняла кинокартину "Хронология воды" в Латвии.

Кристен Стюарт - Сумерки / фото: ua.depositphotos.com

"Я не могу свободно работать в Америке. Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе, а затем запихивать их в горло американскому народу", — резко высказалась Кристен.

Также знаменитости не пришлась по вкусу налоговая политика, которая стала главным оружием президента США. Кристен считает, что такая политика Дональда Трампа приведет к упадку киноиндустрии.

"Реальность полностью разрушается при Трампе. Но мы должны взять страницу из его книги и создать реальность, в которой хотим жить", — добавила Стюарт.

Кристен Стюарт про Дональда Трампа / фото: ua.depositphotos.com

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли продает свой роскошный особняк в США и готовится к переезду вместе с детьми в Камбоджу.

О персоне: Кристен Стюарт Кристен Стюарт - американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов "Сумерки". Номинантка на премию "Оскар". В 2010 году получила специальную награду BAFTA в категории "Новая звезда". Через десять лет Кристен получила награду "Актриса десятилетия" от Ассоциации голливудских критиков и была одной из самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. Также имеет номинации на кинопремии Гильдии киноактеров США (2008), "Выбор критиков" (2022) и Оскар (2022), сообщает Википедия.

