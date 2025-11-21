'Я поражена': Ирина Билык встретилась с Залужным в Лондоне

Бывший главнокомандующий ВСУ написал теплое обращение к артистке.

Ирина Билык встретилась с Залужным в Лондоне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирина Билык получила в подарок открытки с подписями Залужного

Украинцы в комментариях начали просить вернуть Залужного домой

Певица Ирина Билык встретилась с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в Лондоне. Бывший главнокомандующий ВСУ написал теплое обращение к артистке. Кадрами события Билык поделилась в Instagram.

"Невероятная встреча с Валерием Залужным! Я поражена человечностью и искренностью настоящего Украинца!" - написала звезда сцены. видео дня

Более того, Ирина Билык получила в подарок открытки с подписями Залужного. Также бывший главнокомандующий подарил певице свою книгу, в которой написал личное обращение.

"Народной артистке Украины с большим уважением и почетом от автора, безумного фаната особого творчества, пронизанного любовью, теплом и светом. В этой книге часть вашего тепла, которое когда-то заполонило мое сердце. Спасибо за юность, свет, любовь и мечты", - говорится в обращении.

Судя по подписи, встреча состоялась 19 ноября.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинцы в комментариях начали просить вернуть Валерия Федоровича домой:

"Нам он очень нужен".

"Привезите его обратно"

"Несокрушимый генерал"

Ирина Билык / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

