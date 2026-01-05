Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

Участницы "Холостяка" жестко ответили Тарасу Цимбалюку.

https://stars.glavred.info/uchastnic-holostyaka-prorvalo-razgorelsya-skandal-iz-za-priznaniy-tarasa-cimbalyuka-10729604.html Ссылка скопирована

Тарас Цимбалюк - Холостяк 14 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Григорій Решетнік

Вы узнаете:

Тарас Цимбалюк дал скандальное интервью

Как отреагировали участницы "Холостяка"

Участницы романтического реалити "Холостяк" возмутились из-за высказываний Тараса Цимбалюка в интервью Еве Коршик. Девушки поймали актера на лжи и двойных стандартах, поэтому активно высказываются по этому поводу в Threads. Главред собрал реакции участниц "Холостяка" на слова главного героя шоу.

София Шамия

Участница, которая покинула проект "Холостяк" со скандалом, раскрыла причину штрафа и попросила канал вернуть ей деньги. София считает несправедливым то, что Тарасу можно говорить о своем участии в проекте как о пиаре, тогда как за желание уйти ей пришлось платить.

видео дня

"После интервью Тараса есть только одна просьба: СТБ и проект Холостяк, верните мои 5 тысяч долларов! Впервые озвучу причину штрафа: мне сказали, что я должна его заплатить, потому что не простилась с Тарасом лично! Я единственная за все сезоны, кто платил штраф. К Тарасу у меня вопросов нет — это его выбор. Выходит, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне уйти, не попрощавшись, нельзя? Надеюсь, что ни одна девушка не подаст заявку на это телешоу. Затем варианты, почему я плачу штраф, они уже меняли. В следующий раз говорили, что это оплата за дополнительный день съемочной группы", — рассказала Шамия.

София Шамия про Холостяк 14 / скрин из Threads

Диана Зотова

Еще одна девушка, которая покинула "Холостяк" по собственному желанию, указала на неравное вовлечение Холостяка и участниц в шоу. Диана отметила, что девушки живут в полной изоляции, в то время как Тарас мог наслаждаться свободой.

"Вот единственное, чего я до сих пор не понимаю, так это разные правила для участников проекта. Почему девушек-участниц закрывают на пару месяцев без телефонов, без возможности видеться с друзьями и родными, и с еще многими разными запретами по контракту. В то время как Холостяк спокойно живет своей жизнью, иногда приходит на съемки, за которые еще получает деньги, и вообще может делать все, что хочет. Может, если бы Холостяк был так же изолирован, как девушки, то ему было бы не "все равно, кто покинет проект", — предложила Зотова.

Диана Зотова про интервью Цимбалюка / скрин из Threads

Дарья Романец

Участница, которая попала в четверку на проекте "Холостяк", также эмоционально высказалась об интервью Цимбалюка. Ее возмутило то, что Тарас лгал ей в лицо, утверждая, что не играет на шоу, хотя позже признался в интервью, что пришел на проект не за отношениями.

"Смеюсь, что я покинула проект из-за того, что папа сказал, что я пиарюсь. Тарас, браво. По пиару я иду к тебе учиться", — написала Романец.

Участница "Холостяка" про интервью Тараса Цимбалюка / скрин из Threads

Ирина Кулешина

Еще одна девушка поймала Тараса Цимбалюка на нечестности. Ирина сравнила слова актера на проекте, постшоу и интервью, чем наглядно продемонстрировала несоответствия в позиции Холостяка.

"На проекте: ты особенная, мне с тобой хорошо. На постшоу: мне сложно было делать выбор на церемониях. На интервью: да мне было все равно, кто уйдет", — написала Кулешина.

Ирина Кулешина прокомментировала интервью Цимбалюка / скрин из Threads

Оксана Шанюк

Участница, которая отметилась на проекте скандалом с Софией Шамией, рассказала, что за кулисами "Холостяка" реальность намного сложнее, чем кажется. Из-за формата шоу у Цимбалюка было мало времени на общение с девушками, а им самим было сложно привыкнуть к камерам.

"После интервью Тараса у кого-то еще остались вопросы, почему девушкам было трудно открыться? Мы все живые люди, времени на общение было действительно мало, к камерам привыкли не все. Я вообще постоянно ловила "паничку", потому что это стресс каждый день. В жизни все совсем по-другому", — поделилась она.

Оксана Шанюк про шоу "Холостяк" / скрин из Threads

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский блогер Александр Волошин, который сбежал из Украины после громкого скандала со сбором денег Охматдет, снова находится в розыске ТЦК. Волошин показал уведомление из приложения Резерв+.

Также жена популярного украинского певца Виталия Козловского рассказала о неожиданной реакции сына Оскара во время атаки на Киев. Также Бакуменко показала последствия обстрела Оболони и рассказала, что не могла забрать Оскара с места прилета, так как он хотел наблюдать, как разбирают завалы.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред