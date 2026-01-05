45-летняя звезда "Домика на счастье" дала редкий комментарий о свадьбе

Виталина Библив высказалась о счастливых событиях ушедшего года.

https://stars.glavred.info/45-letnyaya-zvezda-domika-na-schaste-dala-redkiy-kommentariy-o-svadbe-10729664.html Ссылка скопирована

Виталина Библив муж - актриса высказалась о своем браке / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Вкратце:

В 2025 году Виталина Библив тайно вышла замуж

О важности этого события артистка высказалась в недавнем интервью

Украинская актриса и звезда "Домика на счастье" Виталина Библив в апреле 2025 года ошарашила поклонников новостью о том, что она замужем - прежде артистка крайне тщательно хранила секреты своей личной жизни. Избранником Виталины стал Владимир Садовничий, который также связан с киноиндустрией.

В беседе с Новым Каналом Библив призналась, что считает свое замужество самым счастливым событием 2025-го года. "Наверное, самое важное, самое позитивное и самое счастливое событие этого года – то, что я наконец вышла замуж. Горжусь этим. 44 года – это вам не хухры-мухры..." - с улыбкой отметила она.

видео дня

Кроме того Виталина Библив заявила, что счастье ей приносит возможность жить и работать в Украине, помогать ВСУ и верить в победу. "(Украина) несмотря ни на что умеет и сохраняет в себе чувство юмора, позитив, единство и эту несокрушимость", - говорит актриса.

Виталина Библив с мужем / фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о службе жениха-военного Соломии Витвицкой. Ведущая раскрыла детали об Алексее Ситайло, с которым помолвлена с февраля 2025 года.

Также украинский стронгмен и нардеп Василий Вирастюк рассказал о смерти жены Светланы, которая подарила ему первенца - сына Адама. Женщины не стало в 2006 году.

Читайте также:

О персоне: Виталина Библив Виталина Библив — украинская актриса театра, кино и телевидения. Обладательница Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).

В 2009 году была названной одной из 20 лучших актрис Украины. Преподаёт в Киевском колледже культуры и искусств. Живёт и работает в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред