Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группы

В список вошли как новые хиты текущего года, так и старые композиции.

Названы 100 лучших песен 2025 года по версии Billboard / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X

Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra"

Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL"

Названы 100 лучших песен 2025 года по версии Billboard. Интересно, что в список вошли как новые хиты этого года, так и старые композиции, которые активнее всего слушали в мире.

Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X - песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.

К слову, в центре сюжета девичья K-pop группа Huntr/x, которая состоит из трех ярких участниц. Каждая из них обладает магической силой. Благодаря своей музыке они пытаются спасти мир от демонов. Режиссер ленты Мэгги Канг.

Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra". Этот сингл стал первым в ее дэнс-поп проекте.

Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL".

Топ-10 лучших песен по версии Billboard:

HUNTR/X – "Golden";Lady Gaga – "Abracadabra";

Bad Bunny – "Nuevayol";

Sabrina Carpenter – "Manchild";

Kendrick Lamar & SZA – "Luther";

Olivia Dean – "Man I Need";

PinkPantheress – "Illegal";

Chappell Roan – "The Subway";

Doechii – "Denial Is a River";

Kehlani – "Folded".

