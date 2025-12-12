Billboard назвал лучшие песни 2025 года: в лидерах - трек вымышленной группы

Кратко:
- Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X
- Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra"
- Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL"
Названы 100 лучших песен 2025 года по версии Billboard. Интересно, что в список вошли как новые хиты этого года, так и старые композиции, которые активнее всего слушали в мире.
Лидером стал трек "Golden" от вымышленной группы HUNTR/X - песня из популярного анимационного мюзикла "Кейпоп-охотницы на демонов" от компании Netflix.
К слову, в центре сюжета девичья K-pop группа Huntr/x, которая состоит из трех ярких участниц. Каждая из них обладает магической силой. Благодаря своей музыке они пытаются спасти мир от демонов. Режиссер ленты Мэгги Канг.
Вторую позицию заняла Леди Гага с хитом "Abracadabra". Этот сингл стал первым в ее дэнс-поп проекте.
Третью строчку занял певец Bad Bunny с песней "NUEVAYoL".
Топ-10 лучших песен по версии Billboard:
- HUNTR/X – "Golden";Lady Gaga – "Abracadabra";
- Bad Bunny – "Nuevayol";
- Sabrina Carpenter – "Manchild";
- Kendrick Lamar & SZA – "Luther";
- Olivia Dean – "Man I Need";
- PinkPantheress – "Illegal";
- Chappell Roan – "The Subway";
- Doechii – "Denial Is a River";
- Kehlani – "Folded".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину в противостоянии со страной-агрессором РФ, Лиза Галкина, возможно, прилетела в Москву с мамой.
А также актер Тарас Цымбалюк и актриса Наталка Денисенко, которым ранее приписывали роман, станцевали на лестнице. На своей странице в Instagram Тарас опубликовал видео с участием Денисенко, которая показалась в белом коротком платье. Кстати, практически вся одежда актрисы этого цвета, ведь он ее любимый.
Вас может заинтересовать:
- Влад Яма кардинально сменил имидж и показал фото из Киева
- Победитель Евровидения решил вернуть свой кубок: что случилось
- "Учите русский язык": беглец Олег Винник попал в новый скандал
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред