От прежней Памелы не осталось и следа: Андерсон публично отказалась от своего прошлого

Анна Подгорная
1 октября 2025, 01:30
Новое появление Памелы Андерсон на публике удивило всех.
Памела Андерсон
Памела Андерсон сейчас - звезда показала результат эксперимента с внешностью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В 2023 году Памела Андерсон отказалась от макияжа
  • Сейчас перемены в ее внешности продолжаются

Американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон на Неделе моды, которая сейчас проходит в Париже, отпраздновала своеобразную годовщину: два года назад на этом же модном событии она впервые появилась на красной дорожке без макияжа. Пэм произвела фурор - оказалось, что ей вовсе не нужна косметика, чтобы приковывать к себе взгляды.

Теперь звезда решила отказаться еще от одного атрибута, который был неотъемлемой частью ее образа на протяжении всей ее многолетней карьеры. Речь идет о прическе Андерсон, а именно о цвете ее волос.

Памела без сожаления рассталась с платиновым блондом в пользу теплого рыжего оттенка. Снимок обновленной артистки в своем блоге в Instagram опубликовал фотограф Марко Балер.

Памела Андерсон
Памела Андерсон сейчас - звезда показала результат эксперимента с внешностью / instagram.com/Marco.Bahler

О персоне: Памела Андерсон

Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.

