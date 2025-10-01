От прежней Памелы не осталось и следа: Андерсон публично отказалась от своего прошлого

Кратко:
- В 2023 году Памела Андерсон отказалась от макияжа
- Сейчас перемены в ее внешности продолжаются
Американо-канадская актриса, продюсер и активистка Памела Андерсон на Неделе моды, которая сейчас проходит в Париже, отпраздновала своеобразную годовщину: два года назад на этом же модном событии она впервые появилась на красной дорожке без макияжа. Пэм произвела фурор - оказалось, что ей вовсе не нужна косметика, чтобы приковывать к себе взгляды.
Теперь звезда решила отказаться еще от одного атрибута, который был неотъемлемой частью ее образа на протяжении всей ее многолетней карьеры. Речь идет о прическе Андерсон, а именно о цвете ее волос.
Памела без сожаления рассталась с платиновым блондом в пользу теплого рыжего оттенка. Снимок обновленной артистки в своем блоге в Instagram опубликовал фотограф Марко Балер.
О персоне: Памела Андерсон
Памела Андерсон - американская актриса и модель канадского происхождения. В девяностых была секс-символом благодаря откровенным съемкам для журнала Playboy (ее карьера там длилась 22 года) и роли Си Джей Паркер в телесериале "Спасатели Малибу". Активистка, выступает за права животных и охрану окружающей среды.
