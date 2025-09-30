"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах Кеосаяна

Лариса Долина удивила реакцией "пуганой вороны".

https://stars.glavred.info/povedenie-isterichki-putinistka-dolina-opozorilas-na-pohoronah-keosayana-10702787.html Ссылка скопирована

Умер Тигран Кеосаян - Лариса Долина опозорилась на похоронах / коллаж: Скриншот Х, t.me/dolinaofficial

Кратко:

Лариса Долина присутствовала на похоронах Тиграна Кеосаяна

В Сети возмутились неадекватным поведением путинистки

28 сентября состоялись похороны российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Помимо неадекватного поведения во время церемонии его вдовы, больной раком фанатки войны в Украине Маргариты Симоньян, "отличилась" другая поклонница русского мира - певица Лариса Долина.

На видео, которое распространилось по социальной сети Х, артистка кинулась под ноги фотографу. Она не смотрела, куда идет, в результате мужчина ее толкнул.

видео дня

Долина едва не упала, а когда фотограф пытался ей помочь, гневно замахала на него руками. Неадекватное поведение певицы вызвало возмущение - многие сочли ее нервозность крайне избыточной.

Смотрите видео инцидента с Ларисой Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна:

Долина конечно эталонная мразь. Просто гляньте на её реакцию https://t.co/3iaQ6rmH6epic.twitter.com/xn3uALbzpe — Emil Sinclair ? (@Sinclair_Emil_) September 29, 2025

Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-путинистку Валерию и ее мужа, музыкального продюсера Валерия Пригожина, ограбил таксист в Турции. Пропагандисты обнищали на кругленькую сумму.

Также стало известно, что предательница Лолита на старости лет закрутила новый роман. Ее "жертвой" стал женатый и богатый мужчина, который клюнул на ее хамоватость.

Читайте также:

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред