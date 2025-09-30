"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах Кеосаяна

Кратко:
- Лариса Долина присутствовала на похоронах Тиграна Кеосаяна
- В Сети возмутились неадекватным поведением путинистки
28 сентября состоялись похороны российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Помимо неадекватного поведения во время церемонии его вдовы, больной раком фанатки войны в Украине Маргариты Симоньян, "отличилась" другая поклонница русского мира - певица Лариса Долина.
На видео, которое распространилось по социальной сети Х, артистка кинулась под ноги фотографу. Она не смотрела, куда идет, в результате мужчина ее толкнул.
Долина едва не упала, а когда фотограф пытался ей помочь, гневно замахала на него руками. Неадекватное поведение певицы вызвало возмущение - многие сочли ее нервозность крайне избыточной.
Смотрите видео инцидента с Ларисой Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна:
Долина конечно эталонная мразь. Просто гляньте на её реакцию https://t.co/3iaQ6rmH6epic.twitter.com/xn3uALbzpe— Emil Sinclair ? (@Sinclair_Emil_) September 29, 2025
Ранее Главред рассказывал, что певицу-путинистку Валерию и ее мужа, музыкального продюсера Валерия Пригожина, ограбил таксист в Турции. Пропагандисты обнищали на кругленькую сумму.
Также стало известно, что предательница Лолита на старости лет закрутила новый роман. Ее "жертвой" стал женатый и богатый мужчина, который клюнул на ее хамоватость.
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
