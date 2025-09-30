Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Stars

"Поведение истерички": путинистка Долина опозорилась на похоронах Кеосаяна

Анна Подгорная
30 сентября 2025, 21:55
327
Лариса Долина удивила реакцией "пуганой вороны".
Лариса Долина
Умер Тигран Кеосаян - Лариса Долина опозорилась на похоронах / коллаж: Скриншот Х, t.me/dolinaofficial

Кратко:

  • Лариса Долина присутствовала на похоронах Тиграна Кеосаяна
  • В Сети возмутились неадекватным поведением путинистки

28 сентября состоялись похороны российского пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Помимо неадекватного поведения во время церемонии его вдовы, больной раком фанатки войны в Украине Маргариты Симоньян, "отличилась" другая поклонница русского мира - певица Лариса Долина.

На видео, которое распространилось по социальной сети Х, артистка кинулась под ноги фотографу. Она не смотрела, куда идет, в результате мужчина ее толкнул.

видео дня

Долина едва не упала, а когда фотограф пытался ей помочь, гневно замахала на него руками. Неадекватное поведение певицы вызвало возмущение - многие сочли ее нервозность крайне избыточной.

Смотрите видео инцидента с Ларисой Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна:

Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна
Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х
Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна
Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х
Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна
Реакция Сети на поведение Ларисы Долиной на похоронах Тиграна Кеосаяна / Скриншот Х

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Лариса Долина новости шоу бизнеса
