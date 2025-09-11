Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

Вы узнаете:
Предательница Украины певица Лолита, которая ранее участвовала в скандальной "голой вечеринке" и была отменена, внезапно вернула популярность в стране-агрессоре РФ. Как пишут российские Telegram-каналы, настоящая причина нового взлета артистки — загадочный поклонник.
По словам одного из друзей Милявской, Лолитой заинтересовался очень богатый мужчина, готовый ради её внимания на многое.
"Она живая, искренняя, немного хамоватая, а он уже устал от девушек, заглядывающих в рот ради очередного подарка, хочет экзотики, праздника, равную себе по духу", — поделился друг Лолиты.
По информации источника, поклонника не смущает ни статус женатого человека, ни её отказы.
"Пока ему не очень везет, Лола отказывается от подарков, поездок, говорит, "слишком стара для этого". Наш Ромео ведь немножко женат, но это ему никогда не мешало", — рассказал пикантный секрет друг Милявской.
Кроме этого, поклонник певицы готов даже купить ей новый виток популярности. По словам источника, в раскрутку Лолитыв стране-агрессоре вкладываются немалые деньги.
"Поэтому он решил купить ей успех, купить ее сердце успехом. И у него, кажется, что-то получается, билеты на ее концерты разлетаются", — резюмировал источник.
Ранее Главред сообщал, что выступление Лолиты Милявской в Казани обернулось полным провалом. Предательница Украины должна была спеть для пропагандистского канала "Россия 1", но из-за ошибки впала в истерику и убежала со сцены.
Также российскую певицу Лолиту Милявскую высмеяли из-за жалоб после отмен ее концертов. Предательница Украины решила пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг в РФ, за что получила хамоватый ответ.
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
