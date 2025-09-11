Поклонник стал для Лолиты не только Ромео, но и спонсором.

Лолита Милявская закрутила роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Предательница Украины певица Лолита, которая ранее участвовала в скандальной "голой вечеринке" и была отменена, внезапно вернула популярность в стране-агрессоре РФ. Как пишут российские Telegram-каналы, настоящая причина нового взлета артистки — загадочный поклонник.

По словам одного из друзей Милявской, Лолитой заинтересовался очень богатый мужчина, готовый ради её внимания на многое.

"Она живая, искренняя, немного хамоватая, а он уже устал от девушек, заглядывающих в рот ради очередного подарка, хочет экзотики, праздника, равную себе по духу", — поделился друг Лолиты.

По информации источника, поклонника не смущает ни статус женатого человека, ни её отказы.

Лолита Милявская - женатый поклонник / фото: instagram.com, Лолита Милявская

"Пока ему не очень везет, Лола отказывается от подарков, поездок, говорит, "слишком стара для этого". Наш Ромео ведь немножко женат, но это ему никогда не мешало", — рассказал пикантный секрет друг Милявской.

Кроме этого, поклонник певицы готов даже купить ей новый виток популярности. По словам источника, в раскрутку Лолитыв стране-агрессоре вкладываются немалые деньги.

"Поэтому он решил купить ей успех, купить ее сердце успехом. И у него, кажется, что-то получается, билеты на ее концерты разлетаются", — резюмировал источник.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

