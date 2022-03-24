"Пусть застрелится": Данилко разнес Путина за войну в Украине

Андрей Данилко / СТБ

Андрей Данилко с момента войны в Украине довольно резко высказывается в адрес президента России Владимира Путина и его действий в отношении нашей станы.

На этот раз Данилко заявил, что мечтает увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых.

"Владимир Путин - преступник. Моя мечта – включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Как он сидит со своей шайкой-лейкой. И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, который жил с этим отношением всю жизнь, такое делает! У меня в голове не укладывается! Это какая трансформация должна произойти в голове?", - заявил Данилко в интервью Медуза.

По словам артистка, он не может сказать, какими будет отношение украинцев к россиянам после победы над российскими оккупантами.

"Этого я не знаю. Очень сложно ответить на этот вопрос. Должно пройти время. Должны победить Путина. Я желаю, чтобы Россия избавилась от него. Я вначале по горячке сказал, что пусть Путин, как Гитлер, застрелится. Но это для него слишком большой подарок. Он должен предстать перед судом", – подытожил Данилко.

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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