"Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песню

Наташа Королева спела украинскую народную песню Ой у гаю при Дунаю / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева растрогала поклонников виртуозным исполнением украинской народной песни.

Артистка показала ролик, на котором она поет песню Ой у гаю при Дунаю. Мама исполнительницы подыгрывает ей на фортепиано и подпевает.

По словам Королевой, она путем украинских песен поднимает себе настроение.

Поклонники певицы с энтузиазмом восприняли ее исполнение народной песни на украинском языке, отметив, что мелодия звучит очень нежно.

Также они радуются, что Королева не забыла родной язык и по-прежнему любит народную музыку.

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Некоторые комментаторы, впрочем, узрели в исполнении украинской народной песни более глубокий смысл. К примеру, журналист Дмитрий Гордон предположил, что этой мелодией киевлянка Королева сможет убедить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину. Свой комментарий Гордон сопроводил плачущим эмодзи.

Дмитрий Гордон предложил Королевой спеть украинскую песню для Путина / instagram.com/koroleva__star

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Ранее канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала Викинги, Кэтрин Винник в вышиванке поддержала Украину в День единения.

Жена Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман рассказала, что не верит в любовь с первого взгляда, а также поделилась, как начался ее роман с мужем.

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