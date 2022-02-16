"Я не верю любовь с первого взгляда": Алеся Бацман рассказала, с чего начался ее роман с Гордоном

Бацман рассказала, как начался ее роман с Дмитрием Гордоном / instagram.com/alesiabatsman

Журналистка и ведущая Алеся Бацман рассказала ЖВЛ, как начинались ее отношения с ее супругом, Дмитрием Гордоном.

Рассказывая о муже, лицо Бацман сияет улыбкой; журналистка вспомнила - их пару сперва объединяла общая работа и дружба. Чувства пришли позже, однако восхищение будущим возлюбленным у нее возникло при первой же встрече.

"Я пришла делать интервью. Он мне очень понравился. Сразу видно неординарную личность. Он настолько обо всех переживает. И он настолько обо всех заботится... Если у кого-то плохое настроение, он всегда подойдет, спросит. Он очень внимательный человек. И он очень щедрый. Он раздает все, чем может поделиться", - рассказывает о Гордоне журналистка.

Также Бацман призналась - первый шаг сделал именно Дмитрий. Для нее тогда была главной карьера, а работать под крылом Гордона ей было крайне уютно: "Когда наши отношения начались, и он, и я были свободными людьми. Мы уже друг друга очень хорошо знали. Я не верю любовь с первого взгляда. Я ее не понимаю. Любовь - это такое всеобъемлющее чувство, всеобъемлющее состояние, которого можно достичь только если ты очень хорошо уже знаешь человека. Мы до этого работали вместе, и видели друг друга в разных ситуациях. Мне настолько Дима был комфортен, как руководитель, что не хотела ничего менять".

Но Дмитрию Гордону все же удалось сломать защиту Бацман. Далее последовал роман, который привел известных журналистов к венцу. Сейчас пара воспитывает троих общих дочерей, а с детьми от предыдущих браков Гордона у Алеси Бацман сложились отличные отношения.

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