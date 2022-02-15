Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета

Деми Роуз позировала в красном корсете у бассейна / instagram.com/demirose

Модель и блогерка, известная, как "британская Ким Кардашьян", Деми Роуз отметила 14 февраля в свойственном ей стиле. Девушка надела соблазнительный наряд, от которого у ее фанатов перехватило дыхание.

26-летняя Роуз известна своей пышной фигурой - при весьма внушительной груди и пышных бедрах, девушка имеет тонкую, изящную талию.

Эту пикантную особенность внешности модель часто подчеркивает корсетами, которые превращают Роуз в подобие крайне сексуальных "песочных часов".

В новой фотосессии, которую блогерка представила ко Дню всех влюбленных, она позирует у бассейна, выполненного в форме сердца. На ней алый корсет, который едва сдерживает ее сочный бюст, красные туфельки и солнцезащитные очки в форме сердечек. Модель игриво посылает в камеру воздушные поцелуи и капризно надувает губки.

Деми Роуз напоминает пин-ап картинку - такая же недосягаемо фантастичная и желанная кокетка, о которой мечтает каждый.

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