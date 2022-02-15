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Анна Седокова в багровом платье показала, как муж ласкает ее обнаженную грудь

15 февраля 2022, 12:52
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Это был крайне горячий День святого Валентина для певицы.

Анна Седокова снялась в чувственной позе на коленях у мужа / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова поделилась с фанатами пикантным фото из своей семейной жизни.

На снимке артистка лежит в красном мини-платье с глубоким вырезом на кухонном столе. Ее голова покоится на коленях мужа - баскетболиста Яниса Тиммы.

Супруг, влюбленно глядя на Седокову, ласкает декольте жены алой розой. Певица выгнула спину от удовольствия, одной рукой обнимая себя за грудь.

В качестве комментария к снимку артистка добавила длинное рассуждение о том, что же такое любовь на самом деле. В браке с Тиммой Седокова поняла - это не страдания и боль, как было для нее раньше. Это - большее.

"... Любовь - это когда ты расцветаешь с каждым днем. Когда каждый случайный человек замечает как ты изменилась. ... Любовь - это когда ты чувствуешь себя счастливой. Когда его касания делают тебя самой чувственной и ты скучаешь. Любовь это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче", - подытожила певица.

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Анна Седкова показала интимные ласки с мужем / instagram.com/annasedokova

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