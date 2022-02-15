Анна Седокова в багровом платье показала, как муж ласкает ее обнаженную грудь

Это был крайне горячий День святого Валентина для певицы.
Певица Анна Седокова поделилась с фанатами пикантным фото из своей семейной жизни.
На снимке артистка лежит в красном мини-платье с глубоким вырезом на кухонном столе. Ее голова покоится на коленях мужа - баскетболиста Яниса Тиммы.
Супруг, влюбленно глядя на Седокову, ласкает декольте жены алой розой. Певица выгнула спину от удовольствия, одной рукой обнимая себя за грудь.
В качестве комментария к снимку артистка добавила длинное рассуждение о том, что же такое любовь на самом деле. В браке с Тиммой Седокова поняла - это не страдания и боль, как было для нее раньше. Это - большее.
"... Любовь - это когда ты расцветаешь с каждым днем. Когда каждый случайный человек замечает как ты изменилась. ... Любовь - это когда ты чувствуешь себя счастливой. Когда его касания делают тебя самой чувственной и ты скучаешь. Любовь это когда вам двоим отлично самим, но вместе намного круче", - подытожила певица.
Читайте такжеАнна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики"
Ранее звезда Женского Квартала, певица и актриса Элина Мбани блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле Spice Girls на заре сексуальной революции.
Леся Никитюк поделилась фото из отдыха в Пхукете, на котором позировала в крайне откровенном бикини, едва скрывающем грудь ведущей.
Другие интересные новости:
- "Горячая мамасита!": 46-летняя Ева Лонгория в одних трусиках показала сочную пятую точку
- "Спрячь целлюлит": мокрая Каменских на отдыхе засветила свои прелести крупным планом
- 155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини прикрыла соски и пах кружевными сердечками
- Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета
- В прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой