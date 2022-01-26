Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

Алеся Бацман показала аппетитное декольте в откровенном платье.
Журналистка и телеведущая Алеся Бацман заинтриговала подписчиков смелым заявлением.
Жена Дмитрия Гордона показала селфи с супругом, на котором большую часть снимка занял приковывающий взгляд бюст журналистки, выглядывающий из ее бездонного декольте.
При этом муж Бацман позирует с хитрой улыбкой на лице. "Скоро мы вас удивим ;)", - подписала фото журналистка.
Чем же будут удивлять известные супруги? В комментариях к посту разразились нешуточный споры, какой же сюрприз приготовили для них Гордон и Бацман.
Некоторые поклонники решили, что речь идет о новом политическом шоу или подобном проекте, на которых специализируется Гордон.
Другие же, оценив увеличившийся бюст Бацман, предположили, что в семье журналистов ожидается пополнение. Пара уже воспитывает троих совместных дочерей:
"Уже 15 или 16 ребёнок будет?"
"Алеся подарит Дмитрию ещё одного очаровательного ребёнка. В Добрый час!"
"Может пополнение в семье?"
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