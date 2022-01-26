Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

Алеся Бацман удивила бездонным декольте - ждет пополнения? / instagram.com/alesiabatsman

Журналистка и телеведущая Алеся Бацман заинтриговала подписчиков смелым заявлением.

Жена Дмитрия Гордона показала селфи с супругом, на котором большую часть снимка занял приковывающий взгляд бюст журналистки, выглядывающий из ее бездонного декольте.

При этом муж Бацман позирует с хитрой улыбкой на лице. "Скоро мы вас удивим ;)", - подписала фото журналистка.

Чем же будут удивлять известные супруги? В комментариях к посту разразились нешуточный споры, какой же сюрприз приготовили для них Гордон и Бацман.

Некоторые поклонники решили, что речь идет о новом политическом шоу или подобном проекте, на которых специализируется Гордон.

Реклама

В Сети предполагают, что Алеся байман снова беременна / instagram.com/alesiabatsman

Другие же, оценив увеличившийся бюст Бацман, предположили, что в семье журналистов ожидается пополнение. Пара уже воспитывает троих совместных дочерей:

"Уже 15 или 16 ребёнок будет?"

"Алеся подарит Дмитрию ещё одного очаровательного ребёнка. В Добрый час!"

"Может пополнение в семье?"

Читайте такжеК Виктории Смеюхе прилетел аист: певица заинтриговала подписчиков новым полуобнаженным фото

Ранее Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди.

Другие интересные новости: