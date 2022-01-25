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Playboy отдыхает: Даша Астафьева снялась в чувственном образе в чулках и открытом боди

25 января 2022, 19:58
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Модель излучала уверенность и сексуальную энергию.

Даша Астафьева снялась в черном наряде для чувственной фотосессии / instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева - личность незаурядная и всесторонне развитая. Помимо певческой карьеры, ей весьма успешно удается реализовать себя в модельном бизнесе.

Она сотрудничает со многими брендами; косметика, одежда и прочая продукция мгновенно становятся желанными и сексуальными, если за дело берется Астафьева.

Так, украинский бренд чулок и аксессуаров, связанных с ними, Shur Shur снял модель в своей рекламной кампании. Момент с бэкстейджа съемки появился в сторис на их официальной странице.

Образ Астафьевой будоражит воображение - облегающее боди, состоящее из двух половинок, которые держат вместе маленькие золотистые застежки, юбка, похожая на набедренную повязку, высокие чулки с поясом и туфли на платформе. Наряд выдержан в черном цвете.

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Все это великолепие лишь подчеркивает красоту и изящество изгибов модели. Наряд позволяет увидеть все - соблазнительные полукружья грудей, жаркую упругость бедер, но не показывает лишнего.

Даша Астафьева взбудоражила воображение чувственным образом / instagram.com/shur___shur

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Ранее модель Анна Неплях в сексуальном кружевном белье загипнотизировала фанатов идеальными изгибами.

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