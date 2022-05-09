Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 мая

Денис Повалий прокомментировал выступление Таисии Повалий на 9 мая / instagram.com/denis.povaliy

Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая прежде была гордостью страны, сейчас дает концерты и собирает овации на главных сценах страны-агрессора.

С начала полномасштабной войны в Украине, певица ни разу не прокомментировала преступления рашистов на ее родине, однако ее действия красноречивей слов - ранее она выступила в кремле вместе одним из самых ярых путинистов российской сцены Стасом Михайловым.

Сегодня, 9 мая, Таисия Повалий с самым гнусным цинизмом исполнила перед россиянами Пісню про рушник на украинском языке. Такой поступок бывшей любимицы украинцев был воспринят ими, как пощечина.

Поступок своей матери прокомментировал музыкант Денис Повалий. На своей странице в Instagram он выразил свои мечты о скором мире: "Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание/(пресмыкание)… Пусть же и наш мир воспарит и отчистится от зла и ненависти, хоть у нас снова появились веские причины ненавидеть…"

В конце он подчеркнул, что к словам (или их отсуствию) или поступкам своей матери, проживающей в стране-агрессоре, он не имеет никакого отношения: "Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею…"

Читайте также"Насильники, мародеры и военные преступники": Ефросинина "разнесла" парад 9 мая на Красной площади

Ранее украинская певица Ирина Федишин отметила, что Повалий не заслуживает иметь украинский паспорт из-за ее молчания о войне в Украине и работе в рф.

Другие новости: