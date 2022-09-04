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Теперь официально: Дантес признался Даше Кацуриной в любви, а она показала голый зад бывшему

4 сентября 2022, 17:17

Пара больше не скрывает свои отношения и очень счастлива вместе.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили отношения / instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец и комик Владимир Дантес влюбился в свою лучшую подругу - дизайнерку и ресторатора Дашу Кацурину. Пара официально подтвердила свои отношения.

На их страницах в Instagram практически одновременно появились признания друг другу в любви. Кацурина показала, как Дантес возится с ее детьми, затем - засняла "семейное" сэлфи в зеркале, которая она подписала: "Люблю тебя и уже скучаю".

В своих сторис артист пообещал возлюбленной, что они скоро встретятся, и также написал, как сильно ее любит.

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Сейчас им предстоит пережить сложный этап отношений на расстоянии, ведь Кацурина с детьми живет на два страны, Польшу и Украину, а Дантес большую часть времени проводит в Украине, периодически выезжая на гастроли за границу.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили отношения / instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/vladimirdantes

Теперь влюбленные наконец могут не прятаться, и Даша Кацурина немного рассказала о своем разводе и про отношения с Дантесом. Так, она назвала его одним из тех кто мотивирует и вдохновляет ее двигаться вперед:

"Что помогает идти дальше мне? - Влюбиться в своего друга))))))) Вова был рядом в самый сложный момент и мне оооооочень повезло. Очень. ... Секс, свидания. Все мои мудрые подруги говорили всегда, что секс после развода самый горячий. А каждый следующий парень лучше предыдущего. Это правда :)", - рассказывает Кацурина. Даша сопроводила пост личной фотографией. На ней она позирует в фате, белом топе и трусиках, которая они игриво приспустила. На фото написано "Ex Wife" (бывшая жена - прим. редактора).

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина подтвердили отношения / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее Надя Дорофеева в прямом эфире впервые прокомментировала роман с мужем бывшей подруги - певица, краснея, как румяная гимназистка, отметила, что очень счастлива с Кацуриным.

Меж тем известный таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева - она не исключает возможность воссоединения, но при одном условии.

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