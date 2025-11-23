Melovin раскрыл детали о романе с женихом-военным

Меловин получил от возлюбленного романтическое предложение руки и сердца.

Melovin обручился - певец впервые рассказал о женихе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Меловин помолвлен с парамедиком ВСУ

Артист поделился первыми деталями этого события

Украинский певец Melovin сегодня объявил о помолвке с военным парамедиком Петром Злотей. Возлюбленный артиста встал перед ним на одно колено на Майдане Независимости.

Позже в Telegram Меловин рассказал, что его избранник стал для него любовью с первого взгляда, поэтому на предложение руки и сердца он ответил согласием, не раздумывая. Злотя преподнес звезде 501 розу и золотое кольцо с бриллиантами.

"Немного подробностей, как я и обещал... и хватит. 1. Петя - это о любви с первого взгляда. 2. 501 роза. Вы спрашивали, что за колечко. Кольцо бренда Domiani, золото, с 10 бриллиантами общим весом 0.07 карата", - поделился Меловин.

Melovin обручился - певец впервые рассказал о женихе / фото: t.me/bighousemelovinators

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

