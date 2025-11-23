"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военным

Партнер артиста в военной форме стал на одно колено и протянул кольцо, подарив огромный букет роз.

MELOVIN на Майдане обручился с военным / коллаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN обручился с военным и впервые опубликовал фото своего возлюбленного.

В своем Instagram артист сегодня, 23 ноября, показал, как ему сделал предложение военный в центре Киева.

Партнер артиста в военной форме стал на одно колено на Майдане и протянул кольцо, подарив огромный букет роз. MELOVIN в посте отметил, что ответил согласием. На фото заметно, как свое решение пара закрепила поцелуем.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди - не идеология. Не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", - подписал фото с избранником исполнитель.

К слову, второй половинкой певца является Петр Злотя. В Сети он отмечает, что является инструктором и парамедиком Вооруженных Сил Украины, а также будущий пластический хирург. Сколько они вместе с Меловином - пока неизвестно.

Ранее Главред сообщал, что MELOVİN рассказал о преследовании со стороны одного из украинских депутатов. 28-летний певец написал в своем аккаунте в Threads, что не хотел об этом рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с поклонниками.

Накануне также MELOVIN заинтриговал поклонников новым сообщением в Instagram. В публикации артист признался, что готов к "пополнению в семье".

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

