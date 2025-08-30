"Штамп в паспорте": Ольга Мартыновская раскрыла правду о своей личной жизни

Ольга Мартыновская призналась, каким видит свое будущее.

Вы узнаете:

Ольга Мартыновская состоит в отношениях

Что она ждет от возлюбленного

Украинская известная шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала о своей личной жизни.

В интервью для проекта "По хатах" Мартыновская напомнила, что состоит в отношениях с ресторатором Русланом Шибаевым и уже мечтает о свадьбе, но пока не получила предложение.

"Что об этом говорить, если меня замуж не зовут. Живу я с дочкой, условно, никаких "ни обещаний, ни прощений". Замуж хочу и хочу свадьбу. Хочу праздника, вот этого настоящего: с друзьями, родными. Хочу, чтобы мама с папой увидели меня красивой и счастливой в этот момент. Хочу семейного быта, совместных завтраков, совместных планов, совместного построения дома. Сажать помидоры и собирать огурцы, квасить. Собачек завести", - поделилась знаменитость.

Также она уточнила, что ей сейчас комфортно жить с дочерью Верой, но все же хотела бы полноценную семью.

"Было много работы, много вот этого одинокого материнства. У нас с Верой очень классная маленькая семья, она крепкая и комфортная, и нам уже трудно кого-то, на самом деле, в нее впустить. Но я бы очень хотела еще это проживать. Что касается штампа в паспорте, я считаю и чувствую сейчас, - да, это имеет значение. Оно кажется, что это только бумажка, юридическая формальность. На самом деле, это нечто большее - это о согласии с собой и, хотя бы, теоретическую долгую общую историю. Да, что со штампом, что без штампа может произойти что угодно - чувства могут исчезнуть, в зависимости, как будете работать над этим. Но для меня закрепление юридических отношений - это о важном принятом тобой решении", - добавила Ольга.

Личная жизнь Ольги Мартыновской

Ольга Мартыновская состояла в браке с Иваном Кобцем, в 2016 году у них родилась дочь Вера. Через два года пара развелась, но Ольга сумела построить личную жизнь и иногда появляется с возлюбленным на публике.

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

