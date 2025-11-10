Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

Вы узнаете:
- Притула рассказал о деятельности мужа Ефросининой
- Что он делает для ВСУ
Украинский известный волонтер Сергей Притула поблагодарил мужа украинской ведущей Маши Ефросининой – военнослужащего Тимура Хромаева. Притула отметил, что ценит его поддержку и привлечение к уникальной военной разработке.
В новом подкасте "Гуртом та вщент" волонтер подчеркнул, что Хромаев приобщен к созданию важной военной системы, которая уже масштабируется и помогает украинским защитникам.
"Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Марийки муж — Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, да он определенно "ряженый" и так далее", — сказал Сергей.
Ефросинина же отметила, что она очень болезненно переносит разговоры о службе ее мужа.
"Обсуждение службы моего мужа в контексте того, что он "не воюет" ранит меня гораздо больше, чем хейт в мою сторону", - призналась ведущая.
Также Притула рассказал, чем именно занимается Тимур и поблагодарил Тимура.
"Муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. Наши специалисты представили ее представителям различных родов войск, и все были поражены. Военные даже удивлялись, почему до этого не додумались раньше", — отметил волонтер.
Смотрите видео интервью Сергея Притулы:
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
