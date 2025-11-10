Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

Сергей Притула благодарен Тимуру Хромаеву.

Сергей Притула высказался о Тимуре Хромаеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Притула, Маша Ефросинина

Притула рассказал о деятельности мужа Ефросининой

Что он делает для ВСУ

Украинский известный волонтер Сергей Притула поблагодарил мужа украинской ведущей Маши Ефросининой – военнослужащего Тимура Хромаева. Притула отметил, что ценит его поддержку и привлечение к уникальной военной разработке.

В новом подкасте "Гуртом та вщент" волонтер подчеркнул, что Хромаев приобщен к созданию важной военной системы, которая уже масштабируется и помогает украинским защитникам.

"Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Марийки муж — Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, да он определенно "ряженый" и так далее", — сказал Сергей.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Ефросинина же отметила, что она очень болезненно переносит разговоры о службе ее мужа.

"Обсуждение службы моего мужа в контексте того, что он "не воюет" ранит меня гораздо больше, чем хейт в мою сторону", - призналась ведущая.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Также Притула рассказал, чем именно занимается Тимур и поблагодарил Тимура.

"Муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. Наши специалисты представили ее представителям различных родов войск, и все были поражены. Военные даже удивлялись, почему до этого не додумались раньше", — отметил волонтер.

Смотрите видео интервью Сергея Притулы:

Маша Ефросинина / инфографика: Главред

О персоне: Маша Ефросинина Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

