"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

Елена Тополя не страдает из-за отсутствия мужчины рядом.

Елена Тополя дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Кратко:

Елена Тополя заговорила о личном

Какого мужчину она видит рядом с собой

Украинская известная певица Елена Тополя, которая недавно развелась с Тарасом Тополей, заговорила о личной жизни.

В интервью для Люкс ФМ Елена отметила, что не исключает, что в будущем она найдет нового возлюбленного и для нее главное, чтобы новые отношения не повлияли на детей.

"У меня есть внимание мужчин, оно и было. Да, я могу сказать, что я свободнее могу общаться. Но нет необходимости что-то строить. То есть у меня нет страха, что я одна. Абсолютно", - сказала артистка.

Елена Тополя / фото: instagram.com, Елена Тополя

Также Тополя призналась, что имеет много критериев в выборе мужчины, ей важно, чтобы будущий избранник имел похожий жизненный опыт.

"С, возможно, какими-то тоже разводами или расставаниями. То есть это уже человек, который прошел какую-то трансформацию тоже", - добавила певица.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

