"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

10 февраля 2026, 09:56
Многие поклонники очень расстроились из-за развода Тополь.
Елена Тополя, Тарас Тополя
Елена Тополя и Тарас Тополя не планируют воссоединяться / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя, Тарас Тополя

Вы узнаете:

  • Тарас Тополя стал инициатором развода с женой
  • Почему пара рассталась

Недавно украинские артисты Тарас и Елена Тополи публично объявили о разводе после 12 лет брака, но не назвали причину решения.

Как стало известно из Единого госреестра судебных решений, пара рассталась на фоне ухудшения совместной семейной жизни.

видео дня

Кстати, инициатором развода стал Тарас Тополя, он выразил желание расторгнуть свой брак с Еленой Тополей в том числе и потому, что у них были разные взгляды на жизнь и семью, а также отдельные бюджеты.

Елена Тополя
Елена Тополя / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Суд пришел к выводу, что семья фактически распалась, совместное хозяйство не ведется, примирение между сторонами невозможно, стороны на таком не настаивали, а дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака будут противоречить интересам сторон", – сообщается в решение суда.

Тарас Тополя с сыном
Тарас Тополя с сыном / фото: instagram.com, Тарас Тополя

Напомним, пара воспитывает троих детей и даже после развода они все вместе ездили на зимние праздники в Карпаты.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

