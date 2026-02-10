Укр
Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

Кристина Трохимчук
10 февраля 2026, 10:14
33
Верка Сердючка с мамой нарядились в участников Национального отбора 2026.
Верка Сердючка и Инна Белоконь - Нацотбор 2026
Верка Сердючка и Инна Белоконь - Нацотбор 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Вы узнаете:

  • Андрей Данилко прокомментировал Нацотбор на Евровидение-2026
  • Как нарядились Верка Сердючка и мама

Украинский артист и бывший судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко решил пошутить над финалистами этого года. В Instagram Верки Сердючки появился снимок певицы с мамой в экстравагантных образах.

Сердючка на фотографии стоит со своей знаменитой звездой на макушке и в наряде, похожем на рясу священника. На груди артиста заметен большой крест, который также отсылает к религиозной тематике. Поклонники сразу увидели в образе артистки отсылку к Jerry Heil, которая пришла на Нацотбор с песней, наполненной религиозными мотивами.

видео дня
Верка Сердючка потроллила Jerry Heil и LELEKA
Верка Сердючка потроллила Jerry Heil и LELEKA / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Не осталась без внимания и победительница Нацотбора на Евровидение-2026 LELEKA. Ее образ примерила на себя мама Верки Сердючки, причем в самом буквальном виде — она появилась на фотографии в костюме аиста. Таким образом артисты одним махом потроллили самое главное противостояние конкурса.

"VERKA SERDUCHKA и Мама одеты в трендовые луки Нацотбора 2026", — подписал снимок Андрей Данилко.

Андрей Данилко
Верка Сердючка - Евровидение / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Поклонники и еврофаны оценили юмор Верки Сердючки и отметили, что шутка пришлась прямо в точку. Также под постом появилось много комментариев о том, что поклонникам Евровидения очень не хватает Данилко в составе жюри. Нашлись и люди, которые не оценили заигрывания артиста с религиозной тематикой, на что получили язвительный ответ лично от артиста.

Леся Никитюк восхитилась шуткой Андрея Данилко
Леся Никитюк восхитилась шуткой Андрея Данилко / скрин из Instagram
Андрей Данилко - Нацотбор на Евровидение
Андрей Данилко - Нацотбор на Евровидение / скрин из Instagram
Андрей Данилко
Андрей Данилко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что известная украинская ведущая Леся Никитюк раскрыла детали подготовки к своей свадьбе с военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Знаменитость призналась, что главное препятствие к торжеству — служба ее избранника.

Также украинская фитнес-тренер Марина Боржемская рассекретила, что сейчас находится в отношениях. Несмотря на то, что пара находится на раннем этапе отношений, Марина уже познакомила избранника с детьми. Звезда также отметила, что хочет держать свои отношения подальше от публики.

О персоне: Андрей Данилко

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

