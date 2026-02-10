Предательница Украины решила подложить человеку тяжелый аллерген, который вызвал тяжелую реакцию.

Регина Тодоренко отравила молодого мужчину/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, попала в скандал.

Как пишут российские пропагандисты, Тодоренко рассказала историю о том, как намеренно добавила мед в чай человеку, который заранее предупредил ее об аллергии.

Регина Тодоренко рассказала о странном поступке / фото: t.me/todorenkoregina

Тодоренко, уверенная в своей правоте, посчитала аллергию человека психосоматикой. Она была уверена, что если тот человек не будет знать о том, что у него в чае мед, то аллергия не наступит.

В итоге у пострадавшего случился отёк Квинке, о чем пострадавший сообщил Тодоренко по телефону.

Тодоренко чуть не убила человека / Скриншот Телеграм

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

