Кратко:
- Что сделала Тодоренко
- Зачем она так поступила
Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, попала в скандал.
Как пишут российские пропагандисты, Тодоренко рассказала историю о том, как намеренно добавила мед в чай человеку, который заранее предупредил ее об аллергии.
Тодоренко, уверенная в своей правоте, посчитала аллергию человека психосоматикой. Она была уверена, что если тот человек не будет знать о том, что у него в чае мед, то аллергия не наступит.
В итоге у пострадавшего случился отёк Квинке, о чем пострадавший сообщил Тодоренко по телефону.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
