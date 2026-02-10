Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

Актриса также обвиняется в серьезном преступлении в террористической России.

https://stars.glavred.info/vesit-47-kg-populyarnaya-rossiyskaya-aktrisa-umiraet-ot-raka-10739519.html Ссылка скопирована

Наталья Дрожжина серьезно больна / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с актрисой

В чем ее обвиняют

В террористической России стало известно о том, что из-за тяжелой болезни умирает некогда популярная актриса кино и сериалов Наталья Дрожжина.

Как пишут российские пропагандисты, еще в 2023 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной — ей дали четыре года условно за хищение имущества семьи Алексея Баталова.

видео дня

Известно, что после этого здоровье Дрожжиной сильно ухудшилось. Сообщалось, что она перенесла несколько инсультов, из-за чего ее лицо частично парализовано. Также СМИ сообщали, что актриса перенесла инфаркт и сильно похудела — до 47 килограммов.

Как сейчас выглядит актриса / Фото Стархит

Ее муж публично не стал озвучивать диагноз актрисы, но сделал намек. "Если она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы, как вы думаете, какой у нее диагноз?" — сказал он.

Дрожжина играла в "Интердевочке" / Скриншот фильма

Наталья Дрожжина — кино- и театральная актриса. Кроме того, она много лет преподавала в Университете культуры при Академии управления МВД России и была вице-президентом Гильдии актеров театра и кино России.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, попала в скандал.

Ранее также украинский артист и бывший судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко решил пошутить над финалистами этого года.

О персоне: Наталья Дрожжина Наталья Дрожжина - советская и российская актриса театра и кино, почётный академик фонда Международная академия культуры и искусства. Получила условный срок по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Член Общественного совета города Москвы. Член террористической политической партии "Единая Россия"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред