Кратко:
- Что случилось с актрисой
- В чем ее обвиняют
В террористической России стало известно о том, что из-за тяжелой болезни умирает некогда популярная актриса кино и сериалов Наталья Дрожжина.
Как пишут российские пропагандисты, еще в 2023 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной — ей дали четыре года условно за хищение имущества семьи Алексея Баталова.
Известно, что после этого здоровье Дрожжиной сильно ухудшилось. Сообщалось, что она перенесла несколько инсультов, из-за чего ее лицо частично парализовано. Также СМИ сообщали, что актриса перенесла инфаркт и сильно похудела — до 47 килограммов.
Ее муж публично не стал озвучивать диагноз актрисы, но сделал намек. "Если она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы, как вы думаете, какой у нее диагноз?" — сказал он.
Наталья Дрожжина — кино- и театральная актриса. Кроме того, она много лет преподавала в Университете культуры при Академии управления МВД России и была вице-президентом Гильдии актеров театра и кино России.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, попала в скандал.
Ранее также украинский артист и бывший судья Национального отбора на Евровидение Андрей Данилко решил пошутить над финалистами этого года.
О персоне: Наталья Дрожжина
Наталья Дрожжина - советская и российская актриса театра и кино, почётный академик фонда Международная академия культуры и искусства. Получила условный срок по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Член Общественного совета города Москвы. Член террористической политической партии "Единая Россия"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред