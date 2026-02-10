Укр
Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

Алена Кюпели
10 февраля 2026, 13:42
Игоря Николаева просто умоляют отменить концерты, как как это может плохо закончиться для него.
Игорь Николаев
Игорь Николаев рискует своим здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев
  • Какое решение принял российский исполнитель
  • Почему оно опасно для его жизни

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, может умерить в любую минуту.

Как пишут российские пропагандисты, артист, который перенес три инфаркта, стентирование и сложнейшее коронарное шунтирование, объявил о возвращении к активной гастрольной деятельности. Однако врачи умоляют певца не делать этого, так как он может умереть в любой момент.

Игорь Николаев
Игорь Николаев болен / фото: t.me, Игорь Николаев

"Риск внезапной остановки сердца в условиях гастрольного стресса, постоянных переездов и сценического света остается крайне высоким: "Звезду предупреждали, что смерть может наступить в любую секунду" - пишут РосСМИ.

Стало также известно о том, что супруга Николаева Юлия Проскурякова не скрывает своего страха. Ранее она говорила, что сходила с ума от переживаний, пока Николаев восстанавливался после реанимации в 2023 году, а сейчас продолжает молиться о его здоровье.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе много лет / фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Игорь Николаев о войне в Украине

Открыто российский певец и композитор Игорь Николаев не говорил о военном вторжении России в Украину. По слухам, артист живет в Европе. Ни "за" ни "против" от него не звучало. Он продолжает хранить молчание.

Отметим, как сообщал Главред, запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову, попала в скандал.

Ранее также стало известно о том, что в террористической России из-за тяжелой болезни умирает некогда популярная актриса кино и сериалов Наталья Дрожжина.

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

