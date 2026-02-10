Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

- Какое решение принял российский исполнитель
Российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, может умерить в любую минуту.
Как пишут российские пропагандисты, артист, который перенес три инфаркта, стентирование и сложнейшее коронарное шунтирование, объявил о возвращении к активной гастрольной деятельности. Однако врачи умоляют певца не делать этого, так как он может умереть в любой момент.
"Риск внезапной остановки сердца в условиях гастрольного стресса, постоянных переездов и сценического света остается крайне высоким: "Звезду предупреждали, что смерть может наступить в любую секунду" - пишут РосСМИ.
Стало также известно о том, что супруга Николаева Юлия Проскурякова не скрывает своего страха. Ранее она говорила, что сходила с ума от переживаний, пока Николаев восстанавливался после реанимации в 2023 году, а сейчас продолжает молиться о его здоровье.
Игорь Николаев о войне в Украине
Открыто российский певец и композитор Игорь Николаев не говорил о военном вторжении России в Украину. По слухам, артист живет в Европе. Ни "за" ни "против" от него не звучало. Он продолжает хранить молчание.
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
