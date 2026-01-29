"Будет приказ": Тополя сделал заявление о возвращении на фронт

Певец находился на реабилитации после службы.

Украинский певец Тарас Тополя рассказал о своих планах на будущее и подтвердил, что может вернуться к военной службе. Артист рассказал Blik, почему сейчас занимается музыкальной карьерой.

Ранее Тарас Тополя сообщал, что находится на реабилитации — после выполнения боевых задач его начали беспокоить проблемы с плечами, коленями и глазами. Также артист раскрыл, что перенес операцию на левом глазу. Сейчас состояние певца значительно улучшилось.

Тарас Тополя и Ярослав Пилунский / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Продолжаю принимать необходимые препараты — и чувствую, что состояние заметно улучшается. После операции на левом глазу восстановление прошло хорошо, зрение уже почти полностью восстановилось. Поэтому шаг за шагом возвращаюсь к активной работе. Вернулся к активной творческой деятельности, сейчас финальные приготовления к всеукраинскому туру", — рассказал Тарас.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артист не исключает сценария, при котором ему придется снова надеть военную форму. Он заявил, что в случае приказа от командира немедленно выполнит его вместе с музыкантами группы "Антитела".

Тарас Тополя и Валерий Залужный / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Вопрос не в том, готов ли я и музыканты группы. Вопрос в другом. Будут приказы и распоряжения от командиров — мы их выполним. Будет приказ — значит, "Антитела" завершают ту деятельность, которую мы ведем сейчас, и возвращаются делать то, что нужно нашему непосредственному командиру. Это даже не будет обсуждаться", — ответил Тополя.

Тарас Тополя в ВСУ

Тарас Тополя остается в рядах ВСУ, хотя с августа 2022 года он и другие музыканты группы "Антитела" приказом Главнокомандующего были выведены в распоряжение из зоны боевых действий. В статусе действующих военнослужащих артисты сосредоточились на культурной дипломатии и волонтерской деятельности, выполняя задачи по поручению ГУР.

Тарас Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

