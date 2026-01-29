"Первая пластическая": звезда "Дизель Шоу" показала лицо после операции

Виктория Булитко решилась на изменения во внешности.

https://stars.glavred.info/pervaya-plasticheskaya-zvezda-dizel-shou-pokazala-lico-posle-operacii-10736282.html Ссылка скопирована

Виктория Булитко операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктория Булитко

Вы узнаете:

Виктория Булитко сделала пластическую операцию

Как выглядит актриса

Украинская актриса и звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко решилась на пластическую операцию. Знаменитость показала в Instagram, как выглядит после вмешательства врачей.

Виктория не стала скрывать операцию от поклонников. Звезда сообщила, что хотела удалить родинку на своем лице. Врач посоветовала Булитко избавиться от нее именно хирургическим путем, и знаменитость прислушалась к профессионалу.

видео дня

Виктория Булитко в операционной / фото: instagram.com, Виктория Булитко

"Сегодня моя первая пластическая операция", — сообщила она в соцсетях.

Актриса призналась, что ранее делала похожую процедуру на спине. Увидев хороший результат, она решилась на удаление родинки на лице. Виктория отметила, что ее волновало увеличение размера родинки, поэтому врачи посоветовали лечь на операцию.

"Рассказываю, с чего все началось. Меня беспокоила родинка на спине. Специалистка посмотрела, мы все сделали. А я говорю, что меня волнует родинка, потому что она растет. Она говорит, что мы будем ее удалять не косметологически, а хирургически", — рассказала Булитко.

Как выглядит Виктория Булитко после пластики / фото: instagram.com, Виктория Булитко

После операции звезда "Дизель Шоу" показала свое лицо и сообщила, что процедура прошла практически безболезненно. Полноценный результат операции все увидят через месяц.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный украинский певец Иво Бобул рассказал о неожиданной помощи Софии Ротару в начале своей карьеры. В интервью артист вспомнил ситуацию, которая произошла на певческом конкурсе в Ялте.

Также актриса и ведущая Татьяна Лазарева, которая застала начало полномасштабного вторжения в Киеве, выложила в соцсети эмоциональный пост о последствиях российских ударов по Украине. Ведущая также рассказала, что ищет способы помочь киевлянам.

Вас может заинтересовать:

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред