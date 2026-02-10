"Таким обманом": Сандулеса вспомнила о жене Бобула, которая 5 лет была любовницей

Иво Бобул начал встречаться со своей четвертой женой еще во время брака с Лилией Сандулесой.

Лилия Сандулеса про личную жизнь Иво Бобула / коллаж: Главред, скрин из видео

Известная украинская певица и экс-жена Иво Бобула Лилия Сандулеса вспомнила о своей первой встрече с его четвертой супругой. В интервью Ростиславу Калацинскому она обвинила бывшего в "не мужском поступке".

Как оказалось, первая встреча певицы с конкуренткой состоялась случайно на концерте. Женщины не сказали друг другу ни слова, но обменялись взглядами.

"Разговора не было", — призналась певица.

Жены Иво Бобула / скрин из видео

Лилия отметила, что Иво Бобул поступил с ней очень некрасиво. Артистка намекнула, что не стала бы мешать счастью бывшего супруга с другой женщиной, если бы он честно признался в своих чувствах. Но Бобул поступил не по-мужски.

"Он как мужчина мог красиво все это делать. Появилась? Я тебе не нужна? Скажи! И это нормально. А таким обманом — это как-то не по-мужски. У меня нет уже давно обид", — рассказала Сандулеса.

Лилия Сандулеса и Иво Бобул / скрин из видео

Как выяснилось впоследствии, Иво Бобул закрутил роман со своей будущей четвертой супругой, еще находясь в браке с певицей, в 1997 году. Супруги официально развелись только в 2002 году.

Песни Иво Бобула и Лилии Сандулесы

В 90-е годы союз Бобула и Сандулесу был воплощением идеальной музыкальной пары. Совмещая личную жизнь и творчество, они создали хиты, ставшие народным достоянием. Композиции "Берег любові" и "А липи цвітуть" не просто возглавляли хит-парады, они стали символом целой эпохи

О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

