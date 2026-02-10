Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

Drevo обручился с возлюбленной.

Drevo певец - Древо сделал своей девушке предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/drevo_official

Drevo уже несколько лет встречался с Яной Рудник

Пара решила узаконить свои отношения

Украинский певец Drevo (Максим Деревянчук) решился на серьезный шаг. 24-летний артист сделал предложение руки и сердца своей девушке и музе Яне Рудник.

Новостью об этом новоиспеченная невеста поделилась в своем блоге в Instagram. Она опубликовала серию фото с помолвки с подписью: "Любовь живет вечно".

Яна показала обручальное кольцо и поцелуй со счастливым Максимом. В комментариях молодую пару поздравляют с первым шагом на пути к созданию семьи. Сам Древо о своей помолвке скромно умалчивает.

Деревянчук и Рудник знакомы давно, но начали встречать несколько лет назад. Пара родом из одного города.

Drevo певец - Древо сделал своей девушке предложение / фото: instagram.com/yana_rudnik

О персоне: DREVO DREVO (Максим Деревянчук) - украинский певец, автор и исполнитель песен. Финалист Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Стал известен благодаря песням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". В 2024 году представил дебютный альбом "Перший тайм", сообщает Википедия.

