Исполнитель хита "Смарагдове небо" женится - детали

- Drevo уже несколько лет встречался с Яной Рудник
- Пара решила узаконить свои отношения
Украинский певец Drevo (Максим Деревянчук) решился на серьезный шаг. 24-летний артист сделал предложение руки и сердца своей девушке и музе Яне Рудник.
Новостью об этом новоиспеченная невеста поделилась в своем блоге в Instagram. Она опубликовала серию фото с помолвки с подписью: "Любовь живет вечно".
Яна показала обручальное кольцо и поцелуй со счастливым Максимом. В комментариях молодую пару поздравляют с первым шагом на пути к созданию семьи. Сам Древо о своей помолвке скромно умалчивает.
Деревянчук и Рудник знакомы давно, но начали встречать несколько лет назад. Пара родом из одного города.
О персоне: DREVO
DREVO (Максим Деревянчук) - украинский певец, автор и исполнитель песен. Финалист Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024. Стал известен благодаря песням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". В 2024 году представил дебютный альбом "Перший тайм", сообщает Википедия.
