"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

Украинский известный ведущий и военнослужащий Орест Дрималовский с августа 2025 года занимал должность спикера Министерства обороны Украины, но сообщил об увольнении.
На своей странице в соцсетях знаменитость вспомнил о сложных моментах работы с юмором.
"Сегодня завершил службу в Министерстве обороны. И на собственном опыте убедился, как у нас работают переводы. Или не работают? Шучу. Не все так плохо. Особенно — когда есть на это согласие непосредственного командира. Согласен, значительную часть бюрократии все же можно убрать, но то такое", — отметил Орест.
Дрималовский отметил, что его ждет новый этап, но пока не раскрыл все детали.
Напомним, Орест Дрималовский ранее работал журналистом и телеведущим, в частности, он вел программу программе "Вікна-новини" на СТБ, а в феврале 2024 года сообщил о начале службы в ВСУ.
О персоне: Орест Дрималовский
Орест Дрималовский - украинский телеведущий, который объявил о своем решении мобилизоваться в ряды ВСУ в прямом эфире телемарафона. После получения повестки он заявил, что "другого пути к победе нет" и стал представителем пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
