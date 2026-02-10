"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

Орест Дрималовский уже имеет планы на будущее.

Орест Дрималовский рассказал о переменах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Орест Дрималовский

Кратко:

Орест Дрималовский уволился с МОУ

Что он рассказал о службе в ведомстве

Украинский известный ведущий и военнослужащий Орест Дрималовский с августа 2025 года занимал должность спикера Министерства обороны Украины, но сообщил об увольнении.

На своей странице в соцсетях знаменитость вспомнил о сложных моментах работы с юмором.

"Сегодня завершил службу в Министерстве обороны. И на собственном опыте убедился, как у нас работают переводы. Или не работают? Шучу. Не все так плохо. Особенно — когда есть на это согласие непосредственного командира. Согласен, значительную часть бюрократии все же можно убрать, но то такое", — отметил Орест.

Орест Дрималовский об увольнении / фото: скрин instagram.com, Орест Дрималовский

Дрималовский отметил, что его ждет новый этап, но пока не раскрыл все детали.

Орест Дрималовский / фото: instagram.com, Орест Дрималовский

Напомним, Орест Дрималовский ранее работал журналистом и телеведущим, в частности, он вел программу программе "Вікна-новини" на СТБ, а в феврале 2024 года сообщил о начале службы в ВСУ.

О персоне: Орест Дрималовский Орест Дрималовский - украинский телеведущий, который объявил о своем решении мобилизоваться в ряды ВСУ в прямом эфире телемарафона. После получения повестки он заявил, что "другого пути к победе нет" и стал представителем пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

