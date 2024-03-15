"На курорте": ведущий Орест Дрималовский отправился в Донецкую область

Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский, который мобилизировался в ВСУ и показывал ранее свои будни с полигона, сегодня поделился новостью, что находится в Донецкой области.
На своей странице в Instagram Орест опубликовал фото с отметкой геолокации. На снимке Орест находится в помещении с заклеенными черной пленкой окнами.
Ведущий лежит на кровати в камуфляже, а рядом стоит рюкзак.
"На курорте", – написал Дрималовский.
На следующем фото Орест показал сколько сладостей передали волонтеры и милую открытку. Ведущий поблагодарил за такие презенты.
Добавим, Орест Дрималовский 2 февраля во время телемарафона "Єдині новини" сообщил, что мобилизовался в ВСУ и сразу же приступил к обучению в десантных войсках.
Кто из известных людей ушел защищать Украину
Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.
Отметим, ранее Дмитрий Дикусар, который служит в ВСУ, поделился своими надеждами на будущее, а также рассказал, что на фронте самое сложное для него.
А также Дмитрий Дикусар опубликовал редкое фото в военной выкладке, чтобы поклонники "не забывали, как он выглядит". Публикацию он сделал в свой деньрождения.
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