Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

Орест Дрималовский поделился с поклонниками своими буднями, пока он находится на учениях.

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Орест Дрималовский показал, как проходят учения в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/drymalovsky/

Известный украинский ведущий Орест Дрималовский, который мобилизировался в ВСУ, порадовал подписчиков новыми фотографиями.

На своей странице в Instagram Дрималовский опубликовал две фотографии, на которых показал свой обед, а также часть оружия и свою ногу в обуви защитного цвета и черных носках с надписью "ЗСУ".

"Рисовая каша с говядиной. Хлеб с майонезом", – написал Орест на первом снимке.

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Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне / фото: instagram.com/drymalovsky/

Дрималовский показал часть своего оружия / фото: instagram.com/drymalovsky/

Отметим, еще 2 февраля прямо во время эфира телемарафона "Єдині новини" Орест Дрималовский признался, что получил повестку в ТЦК и отправляется служить в ВСУ.

"Пора и мне сменить привычное место работы, эту уютную любимую студию, на военную форму. Уже со следующей недели начну свой новый путь. Хочу поблагодарить вас, зрителей "Окон" и "Фактов", которые были и остаетесь с нами. Прошу вас верить в Вооруженные Силы, помогать и становиться в ряды. Другого пути к победе нет", - заявил Дрималовский.

По словам Ореста, он с побратимами готовится к штурмам и проходит обучение в десантных войсках.

Кто из известных людей ушел защищать Украину Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать родную страну после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Напомним, Дмитрий Дикусар признался, что не единожды смотрел врагу в лицо, и испытывает к оккупанту лишь гнев и отвращение. А вот ужас у него вызывает осознание скоротечности жизни, которое особенно остро ощущается на "нуле" .

А также Коля Серга объяснил свою позицию по мобилизации украинских медийных лиц, оказывающих значительное влияние в соцсетях.

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