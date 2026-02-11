Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

От взгляда Лии Меладзе перехватывает дыхание.

Лия Меладзе сейчас - как выглядит дочь Константина Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzeliya

Появление Лии Меладзе, дочери композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, на шоу "Голос країни" (12 сезон - прим. редактора) открыло ее, как певицу, для широкой аудитории. Несмотря на то, что девушка не дошла до финала, она сумела покорить публику своим вокалом.

Однако телеуспех не вдохновил Лию посвятить свою жизнь музыке. Сейчас она живет в США, где получает высшее образование в сфере клинической психологии.

О себе дочь Меладзе практически не рассказывает, лишь изредка публикует фото в социальных сетях. К примеру, недавно она показала коллаж из сэлфи, снятых, вероятно, в автомобиле. Лия без макияжа позирует перед камерой пока ветер треплет ее волосы.

Лия Меладзе сейчас - как выглядит дочь Константина Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzeliya

О персоне: Лия Меладзе Лия Меладзе - средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе от брака с Яной Сумм. Участница 12 сезона шоу Голос країни, начинающая певица. Живет в США, там же учится на психотерапевта.

