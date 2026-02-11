Укр
  Stars

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

Элина Чигис
11 февраля 2026, 09:48
63
Вячеслав Соломка удивил заявлением о друге.
Мурат Налчаджиоглу
Вячеслав Соломка рассказал о Мурате Налчаджиоглу

Вы узнаете:

  • Вячеслав Соломка высказался о Мурате Налчаджиоглу
  • Как они вместе проводят время

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу ранее состоял в браке с певицей Ани Лорак, которая предала Украину и выбрала сторону страны-террориста РФ.

В интервью для ТСН друг Мурата Вячеслав Соломка рассказал, что бизнесмен не любит, когда его называют "бывшим Лорак".

видео дня

"Он ненавидит, когда его так называют, но в принципе все его знают именно из-за этого", – отметил Вячеслав.

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу / фото: скрин видео

Также он признался, что час ужинает и занимается спортом с Муратом.

Что известно о Мурате Налчаджиоглу

Мурат стал известен после того, как женился на запроданке Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в родной стране. В 2019 году пара публично рассталась после 10 лет брака.

После начала полномасштабной войны в Украине Налчаджиоглу остался в Киеве и осуждает террористическое вторжение российских оккупантов, а также помогает ВСУ. Также он общается с дочерью Софией и видится с ней за границей, поскольку девочка живет с мамой в Москве.

Смотрите видео интервью Мурата Налчаджиоглу:

Отметим, как сообщал Главред, комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, пообщался с поклонниками и ответил на претензии за использование ИИ.

А также известный ведущий и военнослужащий Орест Дрималовский с августа 2025 года занимал должность спикера Министерства обороны Украины, но сообщил об увольнении.

О персоне: Мурат Налчаджиоглу

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

