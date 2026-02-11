Вы узнаете:
Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу ранее состоял в браке с певицей Ани Лорак, которая предала Украину и выбрала сторону страны-террориста РФ.
В интервью для ТСН друг Мурата Вячеслав Соломка рассказал, что бизнесмен не любит, когда его называют "бывшим Лорак".
"Он ненавидит, когда его так называют, но в принципе все его знают именно из-за этого", – отметил Вячеслав.
Также он признался, что час ужинает и занимается спортом с Муратом.
Что известно о Мурате Налчаджиоглу
Мурат стал известен после того, как женился на запроданке Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне в родной стране. В 2019 году пара публично рассталась после 10 лет брака.
После начала полномасштабной войны в Украине Налчаджиоглу остался в Киеве и осуждает террористическое вторжение российских оккупантов, а также помогает ВСУ. Также он общается с дочерью Софией и видится с ней за границей, поскольку девочка живет с мамой в Москве.
Смотрите видео интервью Мурата Налчаджиоглу:
О персоне: Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
