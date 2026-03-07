Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 18:00
Актриса лишилась своего главного спонсора.
Меган Маркл
Бизнес Меган Маркл в США столкнулся с проблемами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Netflix

Вы узнаете:

  • Netflix положил конец спонсорству Меган Маркл
  • Как это произошло

У жены британского принца Гарри Меган Маркл началась черная полоса в США. Из ее бизнеса ушел крупный инвестор — медиагигант Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Компания выпустила официальное заявление о разрыве сотрудничества с брендом актрисы "As Ever". Netflix заявил, что положительно оценивает вклад Меган как основательницы компании, однако продолжения сотрудничества не будет.

видео дня
Меган Маркл
Меган Маркл сейчас / скрин из видео

"Страсть Меган к тому, чтобы делать повседневные моменты прекрасными и простыми, вдохновила на создание бренда As Ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь", — сообщил Netflix.

Бизнес Меган Маркл стал очередным проектом, который жена принца пытается развивать после того, как они с принцем Гарри покинули Великобританию. Бренд специализируется на продуктах и товарах для дома.В ассортименте марки представлены товары на любой вкус: от ароматических свечей за 64 доллара и книжных закладок до продуктов питания — меда, вина, джемов, чая и смесей для выпечки.

Меган Маркл допустила журналиста
Меган Маркл - Netflix/ фото: instagram.com, Меган Маркл

Поддержкой бизнеса служил и другой проект Маркл на Netflix — шоу "С любовью, Меган". В этом лайфстайл-проекте герцогиня показывала, как принимает гостей, готовит еду и занимается декорированием дома. Шоу получило много негативных отзывов зрителей из-за вторичности и бесполезности советов его идейной вдохновительницы. В конце концов сотрудничество Меган и Netflix может закончиться и на этом поприще — инсайдеры утверждают, что третий сезон шоу не выйдет на платформе.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Олег Боднарчук ответил на скандальные заявления Ани Лорак о том, что ее якобы выживали из украинского шоу-бизнеса. Бывший друг и известный режиссер публично опроверг слова артистки, которая уже 10 лет живет и работает в РФ.

Также стало известно о внезапной смерти звезды культового фильма "Криминальное чтиво" Стивена Гибберта. Трагическую новость подтвердили дети артиста — Ронни, Розалина и Грег, признавшись, что скоропостижная потеря отца стала для них тяжелым ударом и полной неожиданностью.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФ

18:21Война
Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в Харькове

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в Харькове

17:52Война
Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке робота-сушиста за 23 секунды

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Последние новости

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причину

18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

18:21

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФВидео

18:02

Что посадить рядом для двойного урожая: проверенные сочетания культур

18:00

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
17:52

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в ХарьковеФото

17:31

Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

17:30

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:19

"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 летВидео

Реклама
17:10

Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под нимиВидео

17:04

"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

16:35

У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

16:27

Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

16:16

Груша растет, но не плодоносит: ошибка, которую совершают почти все садоводы

16:15

Новый элемент давления: Братчук назвал особенности ночной атаки РФ по Украине

15:55

Сердце не выдержало: звезда "Криминального чтива" внезапно скончался

15:54

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

15:50

Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

15:39

"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в ИранеВидео

15:24

Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центрВидео

Реклама
15:06

Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

14:41

США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

14:35

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

14:33

Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украинскиВидео

14:14

"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

14:12

Почему кот нервничает без причины: звуки, запахи и привычки, которые его пугают

14:02

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:00

Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнутВидео

13:28

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:21

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в УкраинеВидео

12:48

Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом

12:45

Ракеты ATACMS и SCALP разнесли важный объект РФ: Генштаб рассказал об успехахВидео

12:40

"Глупый вопрос": Трамп набросился на журналиста из-за неудобной темы о Путине

12:28

3 породы собак, которые ведут себя хуже всего: список удивил владельцевВидео

12:17

"Очень страшно было": известная ведущая под обстрелами вырвалась из Дубая

11:51

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

11:46

Кулинарная роскошь с ужасной историей: как на самом деле придумали фуа-гра

11:30

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - неприятности, Весам - зависть

10:57

"Будто оторвали часть тела": Елена Тополя рассказала о своей боли

Реклама
10:54

Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

10:26

Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из ХарьковаФото

10:26

Трамп рассматривает ввод сухопутных войск США в Иран: что известно

10:16

Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:03

"Нет большего кайфа": Навроцкая высказалась после развода с Фаготом

10:03

После того, как Буданов возглавил ОП, динамика возвращения пленных возросла, - блогер

10:00

Омоложение старого сада: сколько веток можно срезать

09:18

Женщина нашла в секонд-хенде вещь за $5: настоящая цена всех удивила

09:11

Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику веснойВидео

08:39

РФ атаковала железную дорогу, порты и критические объекты в Украине - что известноФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять