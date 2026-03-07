"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

Актриса лишилась своего главного спонсора.

Бизнес Меган Маркл в США столкнулся с проблемами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Netflix

Netflix положил конец спонсорству Меган Маркл

Как это произошло

У жены британского принца Гарри Меган Маркл началась черная полоса в США. Из ее бизнеса ушел крупный инвестор — медиагигант Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Компания выпустила официальное заявление о разрыве сотрудничества с брендом актрисы "As Ever". Netflix заявил, что положительно оценивает вклад Меган как основательницы компании, однако продолжения сотрудничества не будет.

Меган Маркл сейчас / скрин из видео

"Страсть Меган к тому, чтобы делать повседневные моменты прекрасными и простыми, вдохновила на создание бренда As Ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь", — сообщил Netflix.

Бизнес Меган Маркл стал очередным проектом, который жена принца пытается развивать после того, как они с принцем Гарри покинули Великобританию. Бренд специализируется на продуктах и товарах для дома.В ассортименте марки представлены товары на любой вкус: от ароматических свечей за 64 доллара и книжных закладок до продуктов питания — меда, вина, джемов, чая и смесей для выпечки.

Меган Маркл - Netflix/ фото: instagram.com, Меган Маркл

Поддержкой бизнеса служил и другой проект Маркл на Netflix — шоу "С любовью, Меган". В этом лайфстайл-проекте герцогиня показывала, как принимает гостей, готовит еду и занимается декорированием дома. Шоу получило много негативных отзывов зрителей из-за вторичности и бесполезности советов его идейной вдохновительницы. В конце концов сотрудничество Меган и Netflix может закончиться и на этом поприще — инсайдеры утверждают, что третий сезон шоу не выйдет на платформе.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

