У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

Алена Кюпели
7 марта 2026, 16:35
У пропагандистки Симоньян заговорили о прощальном вечере, куда приглашают всех желающих.
У Симоньян заговорили о прощальном вечере
У Симоньян заговорили о прощальном вечере / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось у Симоньян
  • Что за прощальный вечер

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, поделилась информацией о своем прощальном вечере.

Об этом разжигательница войны и ненависти к украинцам написала на своей странице в Telegram. Оказалось, что в социальных сетях стала распространяться информация о том, что Симоньян зовет своих поклонников на прощальный вечер с ней.

видео дня
У Симоньян готовятся к прощанию
У Симоньян готовятся к прощанию / Фото Телеграм

Так, в приглашении на вечер написано, что состоится встреча с Симоньян, чтобы попрощаться. "Приходите, пожалуйста, если сможете и захотите. Поговорим, обнимемся, посмеемся сквозь слезы. Скажем друг другу важное. Спасибо вам за все", - сказано в приглашении, разосланном от имени Симоньян.

Между тем, сама пропагандистка опровергла проведение такого вечера. "Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк", - написала она в своем Телеграм.

Симоньян о прощальном вечере
Симоньян о прощальном вечере / Фото Телеграм

Ранее Главред сообщал, что российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, удивил своих российских поклонников неузнаваемым внешним видом.

Накануне украинский певец Melovin, который недавно сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, попал в неприятный инцидент во время исполнения песни.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Маргарита Симоньян новости шоу бизнеса
