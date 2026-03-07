У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

У пропагандистки Симоньян заговорили о прощальном вечере, куда приглашают всех желающих.

У Симоньян заговорили о прощальном вечере / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось у Симоньян

Что за прощальный вечер

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, поделилась информацией о своем прощальном вечере.

Об этом разжигательница войны и ненависти к украинцам написала на своей странице в Telegram. Оказалось, что в социальных сетях стала распространяться информация о том, что Симоньян зовет своих поклонников на прощальный вечер с ней.

У Симоньян готовятся к прощанию / Фото Телеграм

Так, в приглашении на вечер написано, что состоится встреча с Симоньян, чтобы попрощаться. "Приходите, пожалуйста, если сможете и захотите. Поговорим, обнимемся, посмеемся сквозь слезы. Скажем друг другу важное. Спасибо вам за все", - сказано в приглашении, разосланном от имени Симоньян.

Между тем, сама пропагандистка опровергла проведение такого вечера. "Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк", - написала она в своем Телеграм.

Симоньян о прощальном вечере / Фото Телеграм

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

