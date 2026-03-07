Укр
"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

Кристина Трохимчук
7 марта 2026, 14:14
Победительница "Холостяка" задумалась о переезде
Инна Белень - удар по Харькову
Инна Белень сейчас - удар по Харькову / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

  • РФ нанесла удар по жилым домам Харькова
  • Как на обстрел отреагировала Инна Белень

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая готовится стать мамой, тревожно отреагировала на удар РФ по жилым домам в Харькове, который произошел 7 марта. В своем Instagram она призналась, что задумывается о переезде.

Блогерка подчеркнула, что от ночного удара пострадали мирные жители, в том числе семьи с детьми. Из-за ночной атаки некоторые из них не увидели новый день.

видео дня
Инна Белень живет в Харькове
Инна Белень живет в Харькове / фото: instagram.com, Инна Белень

"В Харькове была ужасная ночь. Лупили ракетами посреди ночи. Многие семьи сегодня просто не проснулись. Среди них были дети", — написала Инна.

Победительница "Холостяка" призналась, что из-за своего положения задумывалась о смене места жительства. Пока девушка живет в Харькове, она и ребенок подвергаются постоянной опасности. Блогерка подчеркнула, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка, поэтому готова переехать в более безопасный город.

Инна Белень в больнице
Инна Белень в больнице / фото: instagram.com, Инна Белень

"Я чувствую, что, находясь здесь, подвергаю своего ребенка опасности. Брать все вещи и ехать в более спокойные города ради нее. Потому что все, кто говорят "все так живем", будут просто разводить руками, когда что-то произойдет. А за младенца несет 100% ответственность мама с папой, и никто другой. Мысли вслух после такой ночи. Берегите себя", — попросила беременная Белень.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Валерия Крук поделилась подробностями своей экстремальной эвакуации из Дубая. Модель назвала этот перелет самым страшным в жизни, признавшись, что вылет из ОАЭ дважды был под угрозой срыва. Крук рассказала, как добиралась до самолета в момент, когда вокруг происходили обстрелы.

Также Елена Тополя откровенно рассказала о переживаниях после развода с Тарасом Тополей. Артистка поделилась, какой период был самым стрессовым и как она справлялась с эмоциями в первые недели после официального разрыва.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

новости шоу бизнеса Инна Белень
