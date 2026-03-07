"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

Вы узнаете:
- РФ нанесла удар по жилым домам Харькова
- Как на обстрел отреагировала Инна Белень
Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень, которая готовится стать мамой, тревожно отреагировала на удар РФ по жилым домам в Харькове, который произошел 7 марта. В своем Instagram она призналась, что задумывается о переезде.
Блогерка подчеркнула, что от ночного удара пострадали мирные жители, в том числе семьи с детьми. Из-за ночной атаки некоторые из них не увидели новый день.
"В Харькове была ужасная ночь. Лупили ракетами посреди ночи. Многие семьи сегодня просто не проснулись. Среди них были дети", — написала Инна.
Победительница "Холостяка" призналась, что из-за своего положения задумывалась о смене места жительства. Пока девушка живет в Харькове, она и ребенок подвергаются постоянной опасности. Блогерка подчеркнула, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка, поэтому готова переехать в более безопасный город.
"Я чувствую, что, находясь здесь, подвергаю своего ребенка опасности. Брать все вещи и ехать в более спокойные города ради нее. Потому что все, кто говорят "все так живем", будут просто разводить руками, когда что-то произойдет. А за младенца несет 100% ответственность мама с папой, и никто другой. Мысли вслух после такой ночи. Берегите себя", — попросила беременная Белень.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
