"Поднял полмира": MamaRika вырвалась из Дубая и воссоединилась с мужем

Певица смогла эвакуироваться из Дубая.

MamaRika - эвакуация из Дубая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Вы узнаете:

MamaRika вернулась в Украину

Как прошла встреча певицы с семьей

Украинская певица MamaRika, которая из-за событий на Ближнем Востоке была заблокирована в Дубае, наконец смогла вернуться с сыном в Украину. Кадры трогательной встречи с семьей артистка разместила в Instagram.

MamaRika рассказала, что последние несколько недель стали для нее настоящим испытанием. Отпуск, который превратился в стресс из-за ситуации в мире, а также болезнь ребенка в придачу наконец закончились.

MamaRika вернулась в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

"Пожалуй, все это не просто так, и Вселенная испытывала меня на прочность, потому что так нужно для моего роста, для того, что ждет дальше. Но после такого трэша я официально бесстрашна и бессмертна", — высказалась певица.

Чтобы вывезти сына из Дубая, артистке пришлось попутешествовать по миру. Они были в дороге три дня и добирались в Украину через Египет и Молдову. Как заметила MamaRika, ее муж Сергей Середа поднял все возможные связи, чтобы вернуть родных домой. По возвращении он встретил звездную жену с большим букетом роз. Артистка показала семейные объятия и порадовала поклонников воссоединением семьи.

MamaRika с сыном в аэропорту / фото: instagram.com, MamaRika

"Спасибо всем, кто волновался, спасибо моему мужу, который поднял полмира, чтобы вернуть нас с сыном. Уровень кортизола падает, я впервые выдохнула, выплакалась, идем дальше", — написала MamaRika.

О персоне: MamaRika Анастасия Середа (Кочетова), известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица. Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах. Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

