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"Страдают все": Горовая сделала громкое заявление о новом решении Минкульта

Элина Чигис
27 февраля 2025, 22:21
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Ирина Горовая не в восторге от решения Минкульта.
Ирина Горовая
Ирина Горовая раскритиковала запрет на выезд за границу для артистов и журналистов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Вы узнаете:

  • Ирина Горовая прокомментировала новое решение Минкульта
  • Продюсер объяснила свое недовольство

Украинская продюсер Ирина Горовая, которая раньше была женой рэпера-беглеца Потапа, рассказала, что думает о решении Министерства культуры и стратегических коммуникаций не выдавать разрешения на выезд украинским артистам и журналистам.

На своей странице в Instagram Горовая опубликовала пост, в котором высказала свое недоумении.

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"Запрет на выезд художникам и журналистам – это не просто отмененные гастроли, это репутационные потери доверия международных партнеров и площадок, финансовые потери и, что гораздо серьезнее – потеря возможности формировать восприятие Украины в мире благодаря культурной дипломатии. За три года полномасштабной войны украинцы и мировое сообщество увидели, что культура привлекает внимание нашей страны и помогает формировать доверительный имидж Украины. Украинские артисты, художники, креаторы, журналисты и другие культурные деятели мягко влияют на то, как нас воспринимают за границей", - отметила Ирина.

Также Горовая напомнила, что украинские артисты собирают большие суммы в поддержку Украины.

"Причиной этого запрета стали те, кто выезжает и не возвращается, но страдают все. И это очень огорчает. Сейчас важно открыто обсуждать эту проблему. Мы должны находить баланс между безопасностью государства и сохранением культурных мостов с международным сообществом", - написала продюсер.

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Кто такая Ирина Горовая?

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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