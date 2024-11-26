"Любовь помогает расцветать": Ирина Горовая рассказала, кто влияет на Надю Дорофееву

Ирина Горовая в восторге от сольной карьеры Нади Дорофеевой.

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Надя Дорофеева не перестает удивлять своим творчеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

Ирина Горовая высказалась о сольной карьере Нади Дорофеевой

Продюсер рассказала, кто помогает ей развиваться

Украинская продюсер Ирина Горовая считает, что успех украинской певицы Нади Дорофеевой, как сольной артистки, связан с ее отношениями с ресторатором и блогером Мишей Кацуриным.

В эксклюзивном комментарии для ЖВЛ Представляет в Завтраке с 1+1 продюсер отметила, что Надя пишет песни вместе со своим мужем.

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Напомним, Дорофеева уже дала своей первый сольный концерт в киевском Дворце спорта.

"Она очень сильно растет, и она расцвела как сольная артистка. Она дополнилась, потому что любовь помогает расцветать. Плюс они вместе пишут треки. И это как буст творчества", – рассказала Ирина.

Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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