"Любовь помогает расцветать": Ирина Горовая рассказала, кто влияет на Надю Дорофееву

Вы узнаете:
- Ирина Горовая высказалась о сольной карьере Нади Дорофеевой
- Продюсер рассказала, кто помогает ей развиваться
Украинская продюсер Ирина Горовая считает, что успех украинской певицы Нади Дорофеевой, как сольной артистки, связан с ее отношениями с ресторатором и блогером Мишей Кацуриным.
В эксклюзивном комментарии для ЖВЛ Представляет в Завтраке с 1+1 продюсер отметила, что Надя пишет песни вместе со своим мужем.
Напомним, Дорофеева уже дала своей первый сольный концерт в киевском Дворце спорта.
"Она очень сильно растет, и она расцвела как сольная артистка. Она дополнилась, потому что любовь помогает расцветать. Плюс они вместе пишут треки. И это как буст творчества", – рассказала Ирина.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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