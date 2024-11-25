Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Кратко:
- Мурат Налчаджиоглу побывал на вечеринке
- Бизнесмен пришел туда со спутницей
Украинский бизнесмен турецкого происхождения и бывший муж предательницы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу показался на вечеринке с интересной спутницей.
На странице дизайнер Эллая Рукосса в соцсетях опубликовано видео, на котором заметили Мурата и симпатичную брюнетку.
Бизнесмен появился на вечеринке в Киеве по случаю презентации весенней коллекции одежды. Девушка была одета в черное платье без бретелек, а роскошные волосы уложила локонами.
Отметим, сам Мурат пока не публиковал совместные фото со своей спутницей.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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