Бывший муж Ани Лорак показал свою новую спутницу - как она выглядит

Мурат Налчаджиоглу провел время с эффектной девушкой.

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Мурат Налчаджиоглу засветился с незнакомкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

Мурат Налчаджиоглу побывал на вечеринке

Бизнесмен пришел туда со спутницей

Украинский бизнесмен турецкого происхождения и бывший муж предательницы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу показался на вечеринке с интересной спутницей.

На странице дизайнер Эллая Рукосса в соцсетях опубликовано видео, на котором заметили Мурата и симпатичную брюнетку.

видео дня

Бизнесмен появился на вечеринке в Киеве по случаю презентации весенней коллекции одежды. Девушка была одета в черное платье без бретелек, а роскошные волосы уложила локонами.

Отметим, сам Мурат пока не публиковал совместные фото со своей спутницей.

Мурат Налчаджиоглу на вечеринке в Киеве / фото: скрин instagram.com, Эллай Рукосс

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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