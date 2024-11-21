Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Анна Валынкина удивила поклонников своим решением.

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Невестка Наташи Королевой - новый паспорт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Кратко:

Жена Архипа Глушко получила новый паспорт

Девушка решила поменять имя и фамилию

Невестка предательницы Украины Наташи Королевой – бывшая стриптизерша Анна Валынкина рассказала подписчикам, что она сделала.

Как рассказала девушка в своих соцсетях, она получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию, теперь она – Мелисса Глушко.

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"Глушко Мелисса Алексеевна. Ура! Наконец-то получила паспорт", - написала невестка Королевой.

Поклонники посчитали, что таким образом бывшая стриптизерша решила подчеркнуть причастность к семье путинистов и оскорбила своих родителей.

"Бежит от прошлого?";

"Фамилия – понятно, но зачем отказываться от имени?";

"А мама с папой не обидятся, что доча решила обнулить их выбор?" - написали поклонники в Сети.

Новый паспорт невестки Наташи Королевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Глушко

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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