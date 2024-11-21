Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Кратко:
- Жена Архипа Глушко получила новый паспорт
- Девушка решила поменять имя и фамилию
Невестка предательницы Украины Наташи Королевой – бывшая стриптизерша Анна Валынкина рассказала подписчикам, что она сделала.
Как рассказала девушка в своих соцсетях, она получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию, теперь она – Мелисса Глушко.
"Глушко Мелисса Алексеевна. Ура! Наконец-то получила паспорт", - написала невестка Королевой.
Поклонники посчитали, что таким образом бывшая стриптизерша решила подчеркнуть причастность к семье путинистов и оскорбила своих родителей.
"Бежит от прошлого?";
"Фамилия – понятно, но зачем отказываться от имени?";
"А мама с папой не обидятся, что доча решила обнулить их выбор?" - написали поклонники в Сети.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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