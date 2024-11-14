Путинистка Наташа Королева оказалась в суде - причина

Наташа Королева дала показания.

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Наташа Королева в суде по делу Талькова / коллаж: Главред, фото: скрин, instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Наташа Королева дала показания в суде

Как она причастна к делу по убийству Талькова

Российская певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но молчит о войне в Украине и продолжает жить в стране-оккупанте РФ, побывала в суде и дала показания по поводу убийства певца Игоря Талькова. Напомним, артиста застрелили в октябре 1991 года за кулисами концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.

Как сообщают российские пропагандисты, запроданка в тот день выступала на сцене, но после происшествия ее номер прервали. Королева утверждает, что не слышала выстрела.

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Предательница рассказала, что видела Талькова за завтраком в день смерти, а ее гримерка была рядом с гримеркой певца. Когда ей рассказали о стрельбе, Королева продолжила стоять на сцене.

Отметим, в июне 2024 года объявили виновного в смерти артиста. Следственный комитет Санкт-Петербурга заявил, что причастен к убийству концертный директор Талькова - Валерий Шляфман. Как известно, в октябре 1991 между ним и Игорем Малаховым произошел конфликт. Шляфман выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. После этого виновный уехал в Израиль, где проживает около 30 лет.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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