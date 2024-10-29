"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

Наташа Королева удивила своим образом.

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Наташа Королева показала новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

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Наташа Королева появилась в новом платье

Поклонники захейтили путинистку

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, показалась в платье со смелым вырезом.

На своей странице в соцсетях путинистка показала соответствующий снимок, а также возмутила подписью к нему.

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Отметим, певица продемонстрировала фигуру в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.

"В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко... В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз", — написала любительница диктатора Путина.

А вот поклонники не оценили образ Королевой и написали много комментариев с критикой:

"Что за вкус в одежде, где стиль? Живёт в цыганском таборе?";

"Как надоели эти люди";

"Зачем постельное бельё на себя налепила";

"Выскочка", - отметили подписчики певицы.

Наташа Королева на съемках шоу / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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