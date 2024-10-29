"Постельное бельё налепила": путинистка Наташа Королева жестко опозорилась на всю РФ

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- Наташа Королева появилась в новом платье
- Поклонники захейтили путинистку
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, показалась в платье со смелым вырезом.
На своей странице в соцсетях путинистка показала соответствующий снимок, а также возмутила подписью к нему.
Отметим, певица продемонстрировала фигуру в платье с принтом и глубоким декольте за кулисами одного из российских шоу.
"В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко... В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз", — написала любительница диктатора Путина.
А вот поклонники не оценили образ Королевой и написали много комментариев с критикой:
"Что за вкус в одежде, где стиль? Живёт в цыганском таборе?";
"Как надоели эти люди";
"Зачем постельное бельё на себя налепила";
"Выскочка", - отметили подписчики певицы.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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