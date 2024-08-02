"Очень пророчески": стало известно, что Игорь Тальков знал об Алле Пугачевой

Российский певец Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался об Алле Пугачевой.
Как сообщает пропагандистское росСМИ aif.ru, путинист заявил, что в шоке от поведения Пугачевой и уточнил, что его певец Игорь Тальков, посвятивший Пугачевой одну из своих песен, чувствовал, что "она всегда думала только о себе одной".
"Был шоу-бизнес, во главе которого, как на верхушке айсберга, стояла она, Пугачева. И, чего скрывать, она очень много решала. Игорек Тальков, царствие ему небесное, понял все про Пугачеву. Понял, как никто другой. В 1991-м он неслучайно ведь написал песню „Звезда". „Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда". Он это про неё написал. Очень пророчески. Сейчас мы это все видим", — сказал Наджиев.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
Вас может заинтересовать:
- Выглядит шикарно: Пугачева показалась в Юрмале
- Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в Юрмале
- "Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред