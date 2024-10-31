Кратко:
- Анна Валынкина решила приготовить ужин
- Девушка серьезно травмировала палец
Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, бывшая стриптизерша Анна Валынкина получила травму.
Как сообщила девушка в своих соцсетях, она получила "производственную" травму на кухне. Порез оказался настолько глубоким, что Анне едва удалось остановить кровь.
Девушка посоветовала своим подписчикам быть внимательными к своему здоровью во время выполнения повседневных дел.
"Готовила и срезала себе полпальца. Кровь остановила, но болит ужасно!" - рассказала бывшая стриптизерша.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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