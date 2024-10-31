"Болит ужасно": невестка путинистки Наташи Королевой получила травму - детали

Анна Валынкина пожаловалась в соцсетях.

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Невестка Наташи Королевой травмировалась / коллаж: Главред, фото: іstagram.com, Анна Валынкина

Кратко:

Анна Валынкина решила приготовить ужин

Девушка серьезно травмировала палец

Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, бывшая стриптизерша Анна Валынкина получила травму.

Как сообщила девушка в своих соцсетях, она получила "производственную" травму на кухне. Порез оказался настолько глубоким, что Анне едва удалось остановить кровь.

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Девушка посоветовала своим подписчикам быть внимательными к своему здоровью во время выполнения повседневных дел.

"Готовила и срезала себе полпальца. Кровь остановила, но болит ужасно!" - рассказала бывшая стриптизерша.

Невестка Наташи Королевой порезала палец / фото: скрин instagram.com, Анна Валынкина

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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