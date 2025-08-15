"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

Мозговая в жесткой форме обратилась к певице.

Камалия новости - Елена Мозговая раскритиковала певицу

Кратко:

Камалию предала близкая подруга, о чем певица рассказала в соцсетях

Из-за этого она нарвалась на грубость со стороны Елены Мозговой

Украинская певица Камалия рассказала, что после более двадцати лет дружбы ее предал близкий человек. Это событие она переживает крайне болезненно.

"Нет худшей беды, чем когда тебя предает та, кого ты называла подругой. Не просто знакомой — самой близкой! ... А оказалось... я приютила змею. Змею, которая тихо, терпеливо ждала момента, чтобы укусить так, чтобы яд попал прямо в сердце. И ударила... Эту боль невозможно описать", - поделилась в социальных сетях артистка.

Камалия не стала раскрывать имя своей теперь уже бывшей подруги, однако с ней, похоже, знакома музыкальный продюсер Елена Мозговая. В комментарии к посту певицы она усомнилась в здравости ее рассуждений в весьма грубой форме. "Ты в своем уме?! Что ты пишешь? Боже, хотя о каком уме я говорю, когда речь идет о тебе?" - написала Мозговая.

Расстроенная Камалия ответила, что знает о дружбе Елены с неназванной обидчицей, поэтому не удивлена, что продюсер ее защищает: "Когда вы будете на моем месте, тогда поймете! А пишу я правду! Знаю, что вы с ней дружите, и будете защищать".

Камалия новости - Елена Мозговая раскритиковала певицу / Скриншот Facebook

О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

