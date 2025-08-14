"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

Кратко:
- Роман и Иванна Сасанчины женаты четыре года
- За это время в паре периодически возникали проблемы
Роман и Иванна Сасанчины поженились в 2021 году, незадолго до рождения их дочери Элизабет. На тот момент украинскому певцу было всего 19 лет.
За четыре года официального брака пара нередко сталкивалась с трудностями: уже в апреле 2022-го Иванна сообщила о расставании с артистом, а в январе 2023 Сасанчины обвенчались. Весной 2024 года жена Романа потеряла второго ребенка - у нее замерла беременность.
Время от времени Иванна в своем блоге в Instagram рассказывает о непростых отношениях с мужем. Однако слухи о том, что они якобы развелись, для нее стали большим и неприятным сюрпризом. Подписчики сперва спросили ее о разрыве, а потом сообщили, будто Роман был замечен с другой девушкой. На это Иванна Сасанчина ответила весьма сдержанно. "Интересно", - написала она.
О персоне: Роман Сасанчин
Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.
