"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

Анна Подгорная
14 августа 2025, 02:41
Семья Сасанчиных пережила несколько серьезных кризисов.
Иванна Сасанчина с мужем и дочерью
Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кратко:

  • Роман и Иванна Сасанчины женаты четыре года
  • За это время в паре периодически возникали проблемы

Роман и Иванна Сасанчины поженились в 2021 году, незадолго до рождения их дочери Элизабет. На тот момент украинскому певцу было всего 19 лет.

За четыре года официального брака пара нередко сталкивалась с трудностями: уже в апреле 2022-го Иванна сообщила о расставании с артистом, а в январе 2023 Сасанчины обвенчались. Весной 2024 года жена Романа потеряла второго ребенка - у нее замерла беременность.

Время от времени Иванна в своем блоге в Instagram рассказывает о непростых отношениях с мужем. Однако слухи о том, что они якобы развелись, для нее стали большим и неприятным сюрпризом. Подписчики сперва спросили ее о разрыве, а потом сообщили, будто Роман был замечен с другой девушкой. На это Иванна Сасанчина ответила весьма сдержанно. "Интересно", - написала она.

Иванна Сасанчина
Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / instagram.com/annavi_sasanchyn
Иванна Сасанчина
Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / instagram.com/annavi_sasanchyn

Ранее Главред рассказывал о позиции Антона Wellboy относительно его возможной мобилизации и военной подготовки. Недавно певец вступил в призывной возраст.

Также украинская певица Слава Каминская показала, как выглядела 20 лет назад. Она поделилась снимками со съемки клипа на песню "Юра, прощай" - в кадре она еще до пластических операций.

О персоне: Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

15:56

Совсем не связано с этикетом: почему на самом деле раньше оттопыривали мизинец

15:50

Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире

15:20

Прорыв россиян на востоке: в ВСУ назвали две главные причины

