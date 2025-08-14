"Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом

Семья Сасанчиных пережила несколько серьезных кризисов.

https://stars.glavred.info/videli-romana-s-drugoy-zhena-sasanchina-otreagirovala-na-sluhi-o-razvode-s-pevcom-10689638.html Ссылка скопирована

Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Кратко:

Роман и Иванна Сасанчины женаты четыре года

За это время в паре периодически возникали проблемы

Роман и Иванна Сасанчины поженились в 2021 году, незадолго до рождения их дочери Элизабет. На тот момент украинскому певцу было всего 19 лет.

За четыре года официального брака пара нередко сталкивалась с трудностями: уже в апреле 2022-го Иванна сообщила о расставании с артистом, а в январе 2023 Сасанчины обвенчались. Весной 2024 года жена Романа потеряла второго ребенка - у нее замерла беременность.

видео дня

Время от времени Иванна в своем блоге в Instagram рассказывает о непростых отношениях с мужем. Однако слухи о том, что они якобы развелись, для нее стали большим и неприятным сюрпризом. Подписчики сперва спросили ее о разрыве, а потом сообщили, будто Роман был замечен с другой девушкой. На это Иванна Сасанчина ответила весьма сдержанно. "Интересно", - написала она.

Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / instagram.com/annavi_sasanchyn

Роман Сасанчин жена - Иванна Сасанчина прокомментировала разрыв / instagram.com/annavi_sasanchyn

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о позиции Антона Wellboy относительно его возможной мобилизации и военной подготовки. Недавно певец вступил в призывной возраст.

Также украинская певица Слава Каминская показала, как выглядела 20 лет назад. Она поделилась снимками со съемки клипа на песню "Юра, прощай" - в кадре она еще до пластических операций.

Читайте также:

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред